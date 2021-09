Así puedes conseguir tu entrada para ver el Real Madrid - Mallorca de Liga

El Real Madrid ya ha abierto el plazo para que los socios abonados y euroabonados del conjunto blanco puedan adquirir sus entradas para el partido ante el Mallorca. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 22 de septiembre, en el Estadio Santiago Bernabéu, a las 22:00 horas -toda la información sobre la venta y precios-.

Para este partido de la sexta jornada de La Liga, la venta será exclusivamente online. No se venderán entradas en taquilla. El proceso para su petición comenzó este mismo lunes a las 14:00 horas. Otro detalle importante es que el que lo desee, podrá elegir entre descargar su entrada en el móvil o bien imprimirla en papel. "Estos serán los únicos documentos válidos de acceso al estadio", detalla el Real Madrid en su nota.

Además, desde el club blanco puntualizan que "las entradas no serán nominativas". Es decir, transferibles. Y eso engloba tanto a las descargadas en el teléfono móvil como aquellas que se presenten en formato papel. Por último, el Real Madrid incide en que "las medias de la Covid-19 son de obligado cumplimiento".

Vinicius marca ante Dituro REUTERS

Este será el segundo partido que juega el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu desde que comenzase la pandemia del coronavirus. El primero lo jugó el conjunto merengue el pasado fin de semana, este domingo 12 de septiembre, frente al Celta de Vigo. El encuentro acabó siendo un espectáculo de goles con el 5-2, hat-trick incluido de Benzema.

Comunicado íntegro

"El Real Madrid recibe el miércoles 22 de septiembre a las 22:00 horas al Mallorca en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la 6ª jornada de Liga. Los socios abonados y euroabonados del Real Madrid podrán adquirir desde hoy a las 14:00 h entradas para este encuentro en un periodo exclusivo de venta.



El club ha ampliado las condiciones de venta de las localidades, que continuará en su formato online permitiéndole elegir la opción que desee: bien la entrada descargada en su móvil o bien la entrada impresa en papel (formato print at home). Estos serán los únicos documentos válidos de acceso al estadio.



Las entradas no serán nominativas, y por tanto transferibles, tanto las descargadas en móvil como en el formato impreso en papel. La venta se hará exclusivamente online, con lo que para este partido no se venderán localidades en taquillas, y las medidas Covid-19 son de obligado cumplimiento".

