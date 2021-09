Benzema aplaza una retirada y deja en el aire su último club

Karim Benzema renovó su contrato con el Real Madrid hasta 2023. Una ampliación de contrato que se gestó en la sombra y reflejando la buena relación entre las partes. A sus 33 años, el galo quiere seguir en la élite y no se pone fecha de retirada. Será al llegar ese momento cuando tenga que decidir si se retira en la capital española o en el Olympique de Lyon que le vio crecer.

El delantero del Real Madrid, que regresará al estadio lionés con la selección francesa, ha evitado concretar sus planes de futuro. "Tengo contrato en el Real Madrid, me siento muy bien", ha asegurado en una entrevista para Le Progrès. Después no tiene claro qué podrá hacer. "No lo sé, me lo tomo año a año", ha rehuido. "Si me siento bien, sigo en el fútbol. Y si no, ya veremos".

Hasta entonces, en estos momentos tiene "dos años buenos más en el Real Madrid", por lo que retirarse en el Lyon o con el conjunto merengue es algo que está por decidir. En el club francés ya le han abierto la puerta en numerosas ocasiones y la buena relación que hay entre el jugador y la cúpula francesa facilitarían esa despedida por todo lo algo.

Benzema, además, ha agradecido el trato que siempre ha mantenido Jean-Michel Aulas con él. El veterano presidente del Olympique "siempre ha sido correcto" con el atacante galo, por lo que el trato es más que cordial. "Siempre me ha puesto en las mejores condiciones, siempre me ha protegido. También me permitió fichar por el Real Madrid. Podría haberme bloqueado, pero me dejó ir para cumplir mi sueño", ha recordado el delantero.

En definitiva, el máximo mandatario del Lyon "es una persona" a la que aprecia "mucho" por todos sus favores. Esta puede ser una de las claves que lleve a Benzema a replantearse dónde disputar sus últimos partidos como profesional. Sin fecha concreta, 2023 es la siguiente meta del goleador del Real Madrid.

Vuelta a Francia

El galo también ha analizado su regreso a la selección francesa. Benzema ha subrayado que "sobre todo en los primeros años" echó de menos no estar con el resto de compañeros. Luego entendió que debía acostumbrarse, pero eso no le "impidió tener a la selección siempre en el fondo de la mente". Sin embargo, este 2021 llegó la esperada llamada de Deschamps y una reconciliación que dio la vuelta a todo el país.

"Sentí mucha alegría y orgullo. Todos estos años trabajé para tener la esperanza de volver algún día a la selección de Francia. Cuando me llamaron, pensé en mi familia, mis amigos, mi club". La celebración por su regreso a la selección francesa fue notable. Sus compañeros de vestuario en el Real Madrid se volcaron para aplaudir la llamada del delantero. El resultado en la Eurocopa no acabó siendo el deseado, pero Benzema ya es un fijo de la selección y aspira a hacer historia en esta segunda etapa como internacional.

