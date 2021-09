El Real Madrid, en cuadro: entrenamiento sin los internacionales y con avance de los lesionados

No es un momento fácil para los clubes cuando los parones internacionales se acercan. Muchos se encuentran más pendientes de los jugadores que están con sus selecciones, de que no se lesionen, que de los que tienen todavía a sus órdenes. Y el Real Madrid no están siendo un caso aislado en estas jornadas de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2022.

Al menos, los de Carlo Ancelotti pueden presumir de haber hecho avances en su enfermería, especialmente en el llamativo caso de Ferland Mendy, que desde que jugó su último partido con el Real Madrid en mayo, no ha vuelto a vestirse de corto y no se espera que lo haga tampoco en las próximas semanas.

El lateral izquierdo francés sigue con su proceso de recuperación tras sufrir una periostitis tibial que le tiene inmerso en un calvario del que ya parece ver el final. Si todo avanza según lo esperado, el galo podrá reincorporarse al grupo tras el parón de selecciones para empezar a pensar en debutar este curso con la camiseta blanca.

De momento, Mendy ya trabaja sobre el césped aunque lo hace en solitario y siempre bajo el atento cuidado de los servicios médicos del club que quieren ir muy despacio con el jugador, ya que saben de su importancia en la plantilla. A pesar del fichaje de Alaba y de la irrupción de Miguel Gutiérrez, Mendy parte claramente como el lateral titular y más tras las dos grandes temporadas que ha realizado desde su fichaje.

Ferland está pasando verdaderos apuros con una lesión que, en teoría, tiene un periodo de recuperación alrededor del mes o mes y medio, pero que a él le ha llevado por encima de las ocho semanas. Ahora, Mendy ya trota con facilidad e incluso toca balón, por lo que todo parece que avanza por fin satisfactoriamente. El galo, después de perderse la Eurocopa con Francia, sueña ya con regresar al terreno de juego.

El entrenamiento del día

Otro lesionado que se ha dejado ver por el terreno de juego ha sido Nacho Fernández, baja en el partido contra el Betis y al que ya se ha podido ver correr con bastante ritmo en las últimas sesiones, aunque en solitario. Por su parte, los otros lesionados, Modrić, Ceballos y Kroos, se ejercitaron en el interior de las instalaciones. Parece que sus dolencias avanzan todavía a ritmo más lento y en el club no quiere correr prisas ni ningún riesgo y prefieren aprovechar bien este parón internacional.

Por su parte, el resto de jugadores, excluyendo a los que se encuentran disputando partidos con sus selecciones, completaron esta mañana en Valdebebas su tercera sesión de entrenamiento de la semana. Jornada distendida para el equipo de Carlo Ancelotti que comenzó con estiramientos y rondos, tras los cuales los jugadores llevaron a cabo varias series de pases y los porteros realizaron trabajo específico. A continuación, efectuaron centros y remates y para terminar disputaron varios partidos de fútbol-tenis.

