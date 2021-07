Ceballos apuesta su futuro a los JJOO: el sueño del Real Madrid o un traspaso

Dani Ceballos tenía puesta la mira en los Juegos Olímpicos de Tokio. El todavía jugador del Real Madrid ha sido clave en el Arsenal de Arteta y soñaba con poder dar un paso al frente en la cita olímpica para convencer al club merengue. Su objetivo siempre ha sido triunfar de blanco y en sus últimas comparecencias así lo repitió. Sin embargo, cuando todo parecía que se encarrilaba, el debut ante Egipto acabó con Ceballos lesionado.

El centrocampista sufrió una dura entrada que acabó marcando el encuentro. Principalmente porque Ceballos se tuvo que retirar, pero también porque el colegiado no sancionó la acción como debía y dejó el castigo en una simple amarilla. Las alarmas, pese a que el colegiado no lo valorara de tal manera, no tardaron en saltar. Y más después de ver el estado del tobillo de un Ceballos que se retiró dolorido.

Las peores noticias se confirmaron poco después y ahora la duda es si Ceballos podrá jugar en la fase de grupos. España aún tiene que enfrentarse a Australia y Argentina. Además, jugándose la vida en una cita olímpica donde partían como favoritos al título. Sin embargo, todo apunta a que Dani Ceballos se perderá estos dos encuentros a la espera de que los problemas de tobillo desaparezcan. Un duro varapalo que le afecta a él y a su reto con el Real Madrid.

Porque estos Juegos, a los que Ceballos llegaba como uno de los líderes para Luis de la Fuente, iban a servir de escaparate para el centrocampista. Bien para el Real Madrid, que ya está preparando la nueva temporada en las instalaciones de Valdebebas, o para cualquier club interesado en su fichaje. Ceballos tiene preferencia por el club merengue, pero sus opciones son dos: o salir traspasado para asegurarse los minutos y recibir el visto bueno del Real Madrid para mantenerse.

Madrid o traspaso

El conjunto blanco no realizará fichajes esta temporada a excepción de Alaba y el intento con Kylian Mbappé. Además, dará prioridad a hacer caja mediante varios traspasos para así rebajar el impacto de la crisis económica. Y es ahí donde Dani Ceballos puede convertirse en un factor diferencial.

El joven es un gran activo por el que se podrían sacar cerca de 20 millones de euros en el mercado de fichajes. Una gran cantidad teniendo en cuenta el momento que vive el mercado y que, hasta antes de los Juegos Olímpicos, era uno de los escenarios más factibles. Pero la cosa, con una lesión de por medio, puede cambiar. No sería la primera vez que un jugador lesionado ve cómo su valor cae en picado a la espera de cómo se recupera. Algo que durante los próximos días se verá con Ceballos.

La última palabra la tendrá Carlo Ancelotti, que será quien traslade a Ceballos cuál es su sitio en el equipo si es que lo tiene. El andaluz no terminó de cuajar con Zidane y espera que con Ancelotti las cosas sean diferentes. El técnico, como el Real Madrid, se mantiene atento a su evolución física en Japón.

[Más información - Mbappé confirma a Pochettino que no renovará con el PSG: el Real Madrid, atento]

Sigue los temas que te interesan