El futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid: dos opciones y una decisión

El futuro de Dani Ceballos no se resolverá de inmediato. El futbolista ha sido uno de los seleccionados por Luis de la Fuente para representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una gran oportunidad para él, además de una especial motivación y también una enorme responsabilidad.

Estar en los JJOO significa que Ceballos se incorporará más tarde a los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid. Lo que conlleva que su futuro quede pendiente de resolución hasta que finalice la participación de la selección española de fútbol en Tokio.

Eso sí, en las últimas semanas el futbolista utrerano ha querido dejar muy claro que su deseo es el de continuar en el Real Madrid, ya que si eligió fichar por el club blanco en el pasado fue porque quería llegar a triunfar con la camiseta merengue algún día. Y cree que el momento ha llegado.

"El Madrid sabe el gran jugador que soy, no me van a dejar escapar tan fácil como algunos creen", afirmó el futbolista en una reciente entrevista en El Transistor de Onda Cero. Una línea que mantuvo también en AS, aunque con otras palabras: "Soy más maduro en todos los sentidos y tengo mucha ambición por demostrarlo. Quiero triunfar en el Madrid".

Cara o cruz

Tan solo hay dos salidas a la situación por la que atraviesa Ceballos: abandonar el club este verano o formar parte del primer equipo del Real Madrid en la 2021/2022. Lo que parece que no se baraja es una nueva cesión, de hecho, el propio jugador ya ha asegurado que no quiere volver a salir en forma de préstamo. O se queda o se va traspasado. No hay más.

También es algo que está en la planificación del club de Concha Espina. El utrerano está tasado en 20 millones de euros. Pero por el momento no ha llegado ninguna oferta por él al Santiago Bernabéu. Sin embargo, esto no quiere decir que no tenga clubes dispuestos a abrir una negociación para hacerse con sus servicios.

Dani Ceballos, en un partido del Real Madrid Reuters

Ceballos tiene mercado y las ofertas podrían comenzar a caer en las próximas semanas. Que lleguen propuestas y que alcancen o superen esos 20 millones de euros no quiere decir que el jugador andaluz vaya a salir. El centrocampista antes de tomar una decisión que puede ser definitiva para su presente y futuro quiere mantener una conversación de tú a tú con Ancelotti.

El de Utrera quiere saber cuál será su rol, si va a tener minutos importantes la próxima campaña en el Real Madrid. Después de no contar para Zinedine Zidane, ve una nueva oportunidad a las órdenes de Carlo Ancelotti para conseguir su objetivo: triunfar de blanco.

'Operación Salida'

El nombre de Dani Ceballos es uno de los que el Real Madrid tiene dentro de su particular 'Operación Salida'. Pero hay que ver las ofertas, la conversación entre entrenador y jugador... y todo ello tras los Juegos Olímpicos de Tokio. De lo que ya se es consciente es de que el ritmo del mercado es lento. De los 60 jugadores inscritos en La Liga, tan solo por 20 de ellos se han pagado traspaso.

Todo esto deja la salida de Ceballos en una incógnita. Aunque él sabe que es lo que quiere para su presente y futuro: "Está claro, me gustaría jugar en el Real Madrid. Pero hay que saber lo que el entrenador quiere y hay que ser objetivos. Pero mi intención es jugar el año que viene en el Real Madrid".

[Más información: Asensio, Ceballos y seis de la Absoluta lideran la Selección de Luis de la Fuente para los Juegos]

Sigue los temas que te interesan