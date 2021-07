Vinicius, intocable para el Real Madrid en el mercado de fichajes

Raphaël Varane está muy cerca de convertirse en nuevo diablo rojo. El Real Madrid y el Manchester United mantienen las negociaciones para el traspaso y desde Inglaterra se habla de que el club blanco habría incluido a otro futbolista del plantel madridista en la operación.

Fue Mirror el que afirmó que el Real Madrid había ofrecido a Vinicius Júnior al conjunto de Old Trafford para hacer más caja este verano. Sin embargo, no hay nada de cierto en esta información. En Concha Espina consideran al extremo brasileño como intransferible. 'Vini' no está en venta. 'Vini' no se vende.

Tal y como ha podido saber EL BERNABÉU, el Real Madrid no ha ofrecido a Vinicius al Manchester United. Ni por 70 ni por 80 millones de euros. La postura en la casa blanca respecto al internacional canarinho continúa siendo la misma que hace unos meses: no se toca.

El plan del Real Madrid con el futbolista sigue pasando porque 'Vini' sea un jugador importante de la plantilla que tendrá a sus órdenes Carlo Ancelotti durante la temporada 2021/2022. El brasileño todavía no se ha incorporado a los entrenamientos porque sigue de vacaciones tras disputar la Copa América con la selección de Brasil.

Deseado

Esta no es la primera vez que se vincula a Vinicius con algún club europeo. Si ahora desde Inglaterra han hablado del Manchester United, en meses pasados se especuló mucho con la posibilidad de que acabase recalando en el PSG en el marco de la 'operación Mbappé'.

A lo largo de la 2020/2021, se habló sobre que el Paris Saint-Germain quería incluir en la operación que llevará a Kylian Mbappé hasta el Santiago Bernabéu a Vinicius Júnior. Pero ya entonces desde este periódico se aseguró que en la casa blanca descartaban esta opción porque contaban con el brasileño tanto para el presente como para el futuro del club.

Criticado y elogiado, Vinicius despierta todo tiempo de sentimientos tanto dentro del madridismo como en los rivales. Su acierto de cara a puerta, o más bien su falta de puntería en determinados partidos, ha ido provocando que 'Vini' haya sido señalado. Pero lo cierto es que el jugador quiere seguir y en el Real Madrid quieren que continúe.

Vinicius se señala el escudo del Real Madrid EFE

Vinicius es un activo para el Real Madrid. Llegó cumplida la mayoría de edad a cambio de 50 millones procedente del Flamengo, donde jugó los últimos meses en calidad de cedido. Primero dio unos pasos en las filas del Castilla y después se asentó en el primer equipo, aunque en su mejor momento sufrió una grave lesión que frenó su progresión.

Con el paso de los meses, 'Vini' se ha ido haciendo un sitio, llegando a jugar la pasada campaña a las órdenes de Zidane un total de 2.722 minutos en los 49 encuentros que ha disputado entre las distintas competiciones. En esos duelos, llegó a marcar seis goles -tres dianas en La Liga y otras tres en la Champions League- y siete asistencias. Este nuevo curso se espera su confirmación como estrella mundial.

[Más información: Brahim y al menos cuatro salidas más: el plan del Real Madrid por el overbooking en ataque]

Sigue los temas que te interesan