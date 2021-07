La última crítica feroz de Matthaus a Kroos: "Ralentiza el ritmo"

Toni Kroos sigue siendo criticado. Después de que Uli Hoeness criticó duramente el estilo de juego del futbolista del Real Madrid, Lothar Matthäus ahora también se expresó insatisfecho con su forma de actuar sobre el césped. "Personalmente, no tengo nada contra él, pero no estoy de acuerdo con su estilo de juego", escribió el jugador internacional récord en una columna en la edición en papel del diario Kicker, explicando que su forma de entender este deporte hace a sus equipos más lentos.

"Pudimos ver en la Eurocopa que no se trata solo de la velocidad del jugador, sino también de la del balón. Lo hace bastante bien con uno o dos contactos, pero, cuando golpea el balón, pierde velocidad nuevamente porque apenas hay ganancia de espacio y el ritmo se ralentiza", argumentó la leyenda del fútbol alemán. Para Matthaus, "Kroos ya no es de clase internacional" porque "desapareció" después de hacer "partidos buenos y sobresalientes" con el Real Madrid durante esta temporada.

En Alemania no se han tomado muy bien su retirada de la selección a pesar de estas palabras y están aprovechando para atizarle. Hoeness, hace una semana, explicó que "Kroos no tiene cabida en este fútbol" porque su forma de jugar está "totalmente acabada". Eso supuso que Toni respondiera a través de sus redes sociales con ironía: "Uli es un hombre con una gran experiencia futbolística (aunque no fue suficiente para RTL), poco interés por las polémicas y completamente en paz consigo mismo. Similar a su guardián".

Hace unas semanas el mismo Mathaus también había rajado contra Kroos. Le acusó de "no haber podido liderar al equipo" y se ceba en su columna en SportBild con el estilo de juego del centrocampista del Real Madrid: "Se ve a sí mismo mejor de lo que yo le califico". ""He echado de menos la pasión, el fuego y los pases verticales. Todos los contactos con el balón no ayudan, es bonito verlo, pero no es efectivo. Sus pases rasos y sus centros largos son como su peinado: bonitos y limpios, totalmente correctos", concretaba entonces.

Toni Kroos decidió dar un paso al lado en la selección alemana para centrar su carrera íntegramente en el club merengue. El alemán ha decidido que a sus 31 años la mejor opción para seguir jugando al fútbol es no seguir acudiendo a las convocatorias del equipo nacional. El centrocampista se ha convertido en un baluarte de la plantilla a la que ha comandado a títulos europeos y nacionales siendo el metrónomo de todos los entrenadores que ha tenido en la entidad madridista.

Ya es una leyenda, pero aún tiene varios años por delante al máximo nivel en los que ampliar su ya atractivo palmarés. Tres Champions League con el Real Madrid a la que hay que añadir otra con el Bayern, dos Ligas de España, tres Bundesligas, tres Copas alemanas, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, dos de España y una de Alemania son suficientes para considerarle uno de los mejores de siempre.

