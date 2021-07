Sergio Ramos: "¿Messi? Me gusta jugar con los mejores, siempre digo que tiene hueco en mi equipo"

Sergio Ramos ya es uno más en la familia del PSG, pero la figura del central español continúa estando bajo los focos. No en vano, abandonó el Real Madrid después de 16 años en las filas blancas. Todo el mundo quiere hablar con uno de los jugadores del momento y unas declaraciones de TNT Sports se han convertido en lo más comentado del momento.

Para el citado medio, Sergio Ramos habla sobre Leo Messi y todos los rumores que han acompañado al argentino sobre su posible aterrizaje en el Parque de los Príncipes. Parece que todo está encaminado para que el '10' acabe firmando con el Barcelona, entidad con la que acabó su contrato el pasado 30 de junio, pero si todo se tuerce, la opción del PSG sigue ahí.

El exmadridista no ha dudado en abrirle las puertas del Paris Saint-Germain a Messi: "Me gusta jugar con los mejores jugadores y Messi ha sido uno de los mejores del mundo. Siempre he dicho que Messi siempre tendrá un hueco en mi equipo". Después de esto, el de Camas ya bromeó en su día sobre la posibilidad de verle en el Real Madrid si no renovaba con el Barça. "Le presto mi casa si necesita", dijo entonces.

Leo Messi celebra su gol señalando al cielo Reuters

Parece muy complicado que Messi acabe jugando en el PSG, aunque no haya nada imposible. Por el momento, Leo se encuentra a la espera de que el Barça resuelva su situación. Laporta debe dar salida a varios futbolistas para cuadrar las cuentas y no superar el límite salarial. Griezmann, Pjanic o Coutinho son algunos de esos jugadores que están en la rampa de salida.

Neymar

Sergio Ramos también se ha referido a otro de los grandes nombres relacionados con el Paris Saint-Germain. El veterano central de 35 años no ha dudado en elogiar a Neymar Jr.: "A pesar de que él estaba en el Barça y yo en el Real Madrid, tengo muy buena relación con él. En esos años de rivalidad formamos una relación y me ha estado enviando mensajes animándome a que viniera. Siempre es de agradecer que los cracks te animen a venir".

Mbappé

Antes de esta entrevista a TNT Sports, Sergio Ramos ya habló del futuro de otro de los jugadores que actualmente forman parte del plantel del coloso parisino: Kylian Mbappé. "Por supuesto. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. A nivel histórico, el mejor. Para mí, los grandes jugadores tienen que pasar por allí. Pero ahora lo quiero en mi equipo. Quiero ganar y para ello quiero que estén los mejores a mi lado", dijo sobre los rumores que unen al delantero con el Real Madrid.

Kylian Mbappé, durante la final de la Champions League 2019/2020 Reuters

"No me atrevo nunca a decir qué debe hacer alguien, desde mi experiencia podría darle un consejo en privado. Me gustaría que siguiera en el PSG porque me gusta jugar con los mejores. Cuando uno toma la decisión de quedarse o irse, es muy personal. No sé lo que tiene en mente Kylian pero marca la diferencia, es muy joven, aquí hay un equipo muy bueno y necesita de los grandes jugadores. Yo puedo aportar mi espíritu ganador y si puedo contagiarle eso habrá sido un éxito", señaló sobre la continuidad de Mbappé tras su fichaje.

