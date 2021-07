El agente de Achraf desvela que quiere volver al Real Madrid

Achraf Hakimi jugará la próxima temporada en el PSG después de que el club parisino pagará más de 70 millones de euros al Inter de Milán por su traspaso. Es el segundo cambio de aires del lateral marroquí en dos veranos seguidos y ya queda lejos la temporada 2017/2018 en la que 'ascendió' al primer equipo del Real Madrid.

Muchos madridistas se preguntan si Achraf volverá al Real Madrid en algún momento de su carrera. A esa pregunta y a otras más relacionadas con el jugador y su nuevo club ha respondido su representante, Alejandro Camaño, que este viernes por la noche pasó por el programa El Transistor de Onda Cero.

El agente de Achraf habló del deseo del jugador de volver algún día al Real Madrid. Pese a que ya ha pasado tiempo desde su salida del equipo, que tuvo lugar en 2018 cuando se fue cedido dos años al Borussia Dortmund, seguido de su traspaso al Inter, el lateral marroquí no se olvida del club blanco, donde quiere volver a jugar.

"Nos reservamos la ilusión y el sueño de que Achraf vuelva al Real Madrid porque nació en Madrid, creció en Madrid y como meta final, algún día, le gustaría jugar en el Real Madrid", explicó Camaño en la radio.

Achraf, que en noviembre cumplirá 23 años, todavía tiene tiempo para regresar al Madrid, aunque ahora el club blanco no cuenta con ninguna cláusula que le permita ir a por su fichaje con seguridad: "El Real Madrid tuvo derecho de tanteo hasta que el PSG y el Inter dijeron que la operación se iba a producir", contó el representante del joven jugador.

Interés del Chelsea

Camaño también habló del interés que ha habido de otros clubes en fichar a Achraf. Uno de ellos fue el Chelsea: "El Chelsea también pujó por Achraf. Que saliera campeón de Europa quizá le echó para atrás".

Kylian Mbappé

El presente y el futuro de Achraf pasa por el PSG. En París, los rumores son constantes en torno a una de sus grandes estrellas: Kylian Mbappé. Esto es lo que sabe Camaño del asunto: "El PSG dice que Mbappé no se va a mover de ahí, pero en el fútbol nunca se sabe que va a pasar. Si se queda será maravilloso, si no, el mundo no se acaba".

Sergio Ramos

Con quien sí jugará seguro Achraf y, además, se reencuentra con él es Sergio Ramos: "Nos ha alegrado mucho la llegada de Sergio Ramos", dijo Camaño.

