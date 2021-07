Kahn habla de la postura del Bayern Múnich ante el fichaje de Alaba por el Real Madrid

David Alaba continúa disfrutando de unas merecidas vacaciones tras las cuales deberá ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti. El Real Madrid ha vuelto al trabajo este lunes con los no internacionales, por lo que el austriaco no está entre esos jugadores que ya han pasado las pertinentes pruebas médicas de cara al inicio del trabajo de preparación de la 2021/2022.

Precisamente, sobre Alaba ha hablado recientemente Kahn. El flamante nuevo presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich ha explicado que no pudieron ceder más ante las exigencias del polivalente defensa y que por eso, finalmente, no pudieron renovar su contrato y este acabó saliendo del Allianz Arena rumbo a la casa blanca.

"Jugadores de elite quieren una remuneración adecuada. No somos ingenuos. Pero en el caso de Alaba se llegó a un punto en que no estábamos dispuestos a ceder más. No se puede hablar de que se busca el éxito deportivo con base en la solidez financiera y al mismo tiempo entrar en un nivel salarial que no es adecuado al Bayern Múnich", ha comentado Oliver Kahn en su primera rueda de prensa en el nuevo cargo.

Oliver Kahn, en el estadio del Bayern Múnich fcbayern.com

A David Alaba no pudieron renovarle, pero desde Baviera esperan que Leon Goretzka y Kingsley Coman sí den sus respectivos 'sí, quiero' al club, ya que acaban sus contratos en 2022 y 2023: "Estamos en conversaciones muy positivas con los dos jugadores y soy muy, muy optimista".

"Tenemos un paquete maravilloso que ofrecer a los jugadores. Con nosotros tienen siempre la posibilidad de ganar títulos y de marcar una era. Eso es importante", ha continuado diciendo un Oliver Kahn que considera que la plantilla para el curso que viene va a ser muy buena: "Yo ya he visto como ciertos jugadores tienen un desarrollo que pocos esperan. Esperamos de Julian Nagelsmann que haga evolucionar a estos jugadores y los lleve a un nivel más alto".

El sueño de Alaba

Kahn ha querido dejar claro que Alaba tensó demasiado la cuerda y es que las negociaciones por la renovación del internacional austriaco fueron muy complicadas, en especial durante el último año. Fue a principios de este 2021 cuando cualquier opción de continuidad en Múnich del jugador se vino abajo y desde entonces se habló del Real Madrid como su destino.

Finalmente, llegó la confirmación con el final de la 2020/2021 y entonces el propio futbolista dejó muy claro que vestir la elástica blanca era un sueño: "¡Es tremendo! Este es exactamente el nuevo desafío que estaba buscando para seguir desarrollándome, tanto a nivel deportivo como personal, después de grandes años en el Bayern. Por eso elegí al Real Madrid".

"La historia de este club es increíble. Quiero continuar con ese éxito junto con mis nuevos compañeros y la afición. Todo joven futbolista sueña con jugar en el Real Madrid alguna vez en su vida. Para mí, este cambio es un sueño hecho realidad", explicó David Alaba en declaraciones para SPORT1.

[Más información - El Real Madrid empezará La Liga 2021/2022 contra el Deportivo Alavés: el primer Clásico será el 24 de octubre]