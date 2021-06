Ancelotti hace sus apuestas para la Eurocopa y olvida la Superliga: "No voy a responder"

Carlo Ancelotti ya está manos a la obra en el Real Madrid. El italiano fue el nombre sorpresa para sustituir a Zidane y organizará un nuevo proyecto en esta segunda etapa en el banquillo merengue. Sin embargo, lo hará mirando de reojo una Eurocopa donde tiene intereses, tanto por su selección como por sus jugadores. El entrenador, como muchos otros, se ha atrevido a hacer sus previsiones tras la fase de grupos.

El técnico del Real Madrid ha destacado que su Italia "es la gran sorpresa y al mismo tiempo la novedad de torneo". Para Ancelotti, el equipo de Mancini juega al fútbol "ofensivo, sin cálculos", pero con "una organización defensiva probada" y con un "núcleo juvenil que garantiza velocidad y entusiasmo", ha explicado en una entrevista para Il Giornale.

"Esta Italia es diferente a las demás. Bélgica se encarna en Lukaku, Portugal tiene su diamante en CR7, Mbappé da miedo en Francia...", ha reconocido. "Y esto puede ser una ventaja al final porque no te cargas con las expectativas de un solo exponente". Por ello, el italiano ve una final entre Inglaterra e Italia, lo que supondría que los ingleses tumbaran a Alemania y los italianos posiblemente a Francia o España.

Sobre los de Luis Enrique, por ejemplo, no ha hablado concretamente. Sin embargo, sí que lo ha hecho sobre el grupo de selecciones grandes que han tardado en arrancar y en el que se encuentra España. Ancelotti ha defendido que "era ingenuo imaginar que no estaban en marcha". Eso sí, a la hora de planificar el camino de Italia a la final, ha optado por no meter a España y sí citar directamente a los de Deschamps.

El conjunto español ha estado al borde de la eliminación y logró su pase en la última jornada. Un triunfo con la mayor goleada en lo que va de Eurocopa que puede servir para recuperar la confianza de los jugadores. Luis Enrique, frente a estos análisis, ya advirtió en su día que veía a España entre las siete candidatas al título, por lo que llegar a cuartos de final debe de ser el objetivo mínimo para la Selección.

La Superliga

Su respuesta más extraña, sin embargo, llegó cuando le preguntaron sobre su opinión de la Superliga Europea. El técnico se posicionó en contra en su día, cuando aún era entrenador de un Everton que, como la mayoría de equipos ingleses, se postuló en contra de la competición. Pero ahora, ya defendiendo los intereses del Real Madrid, ha evitado responder. "Esa es la única pregunta que no voy a responder", recoge la entrevista con el diario italiano.

El Real Madrid, cabe recordar, ha sido uno de los impulsores del torneo y mantiene la postura pese a las numerosas bajas anunciadas. Junto a Barcelona y Juventus, el club presidido por Florentino Pérez está decidido a hacer triunfar la competición. Las amenazas de la UEFA y las dudas sobre si podrían competir en Champions ya han quedado despejadas.

