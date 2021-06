James Rodríguez deja en el aire la posibilidad de volver al Real Madrid

James Rodríguez se ha quedado a gusto en un directo de Instagram con dos compañeros de selección después de no acudir a la Copa América que comienza este domingo en Brasil. Además, el futbolista ha hablado sobre su futuro. Teófilo Gutiérrez le preguntó a James si iba a regresar al Real Madrid, ahora que Carlo Ancelotti regresó al club blanco. La respuesta fue: "Yo creo que no... no sé... es un ciclo cerrado". Y añadió: "Si me quedó ahí otro año estaré bien".

El centrocampista del Everton acusó este sábado al cuerpo técnico de la selección colombiana, liderado por Reinaldo Rueda, de faltarle al respeto por no llevarlo al torneo: "Yo no estaba mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América pero fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto porque me faltaron al respeto". En la conversación, en la que también estaba Camilo Zúñiga, El exjugador del Real Madrid fue más allá.

"Otra cosa es que me diga: yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador. Si eso es así, cierro y me voy", comentó James. También explicó que, pese a no estar, hace fuerza para que Colombia gane y sus compañeros "hagan una muy buena Copa, porque yo quiero que los muchachos ganen". "Pero que yo quería estar: sí quería estar, si yo te digo que no soy un mentiroso", insistió. Al ser cuestionado sobre su nivel durante esta temporada, Rodríguez afirmó: "en los 80 partidos que jugué en la selección habré jugado cinco mal. ¿Y los otros 75 qué?".

El futbolista también habló sobre el momento de la retirada. "Yo no quiero hasta muy mayor: a los 34 o 35, ya está. Yo tengo hijos, quiero estar con ellos y disfrutar con ellos, eso es lo que pienso ahora mismo. Ahora, no sé si en dos o tres años diga: a los 37 me retiro. Pero lo que yo quiero es retirarme del futbol y no que el fútbol me retire a mí", concretó James. Por ahora, todo hace pensar que seguirá un año más en la Premier League.

Su futuro

En su país llevan ya varios días rumoreando con un posible regreso al Real Madrid. El centrocampista que gana alrededor de 7,5 millones de euros al año estaría dispuesto a bajar esos números, tal y como publicaban algunos medios colombianos. En cualquier caso, el conjunto blanco no está pensando en su vuelta. El jugador ya está disfrutando de sus vacaciones, tal y como enseña en las redes sociales.

Desafio do dia: encontre o @jamesdrodriguez nesse vídeo. pic.twitter.com/I6si4dBVm6 — JAMES RODRÍGUEZ BRASIL (@jamesrodrigbra) June 5, 2021

El jugador no ha sido convocado con la selección cafetera, pero ha regresado a su país natal para pasar las vacaciones. En sus redes sociales, James ha publicado una fotografía junto al cantante Maluma y así es como ha conocido que Ancelotti abandona el Everton para regresar al Santiago Bernabéu. Pero las imágenes que más han llamado la atención son unas del pasado jueves en la noche en la que la Selección estaba jugándose la clasificación en el partido de Perú. Circula un video en el que se puede ver al futbolista de fiesta en una discoteca de Miami.

