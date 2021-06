Kroos no asegura su continuidad: "Decidiré después de la Eurocopa"

Toni Kroos afronta un nuevo desafío con la selección de Alemania. Queda menos de una semana para que comience la Eurocopa y todos los equipos calientan motores de cara a la gran cita del fútbol continental. En el combinado germano se ha gestado una duda sobre el futuro del centrocampista del Real Madrid: ¿será este su último gran torneo con la Mannschaft?

El futbolista del Real Madrid no ha querido confirmar que continuará defendiendo la elástica de Alemania más allá de esta inminente edición de la Eurocopa. "Decidiré después del torneo", ha asegurado un Kroos que debutó con su combinado nacional el 3 de marzo del año 2010.

El centrocampista ya está preparado para volver a la acción. Este lunes, Alemania tiene un amistoso contra Letonia y este podría ser el partido en el que reaparecería Kroos después de superar la Covid-19. Por el coronavirus, el futbolista se quedó sin jugar los últimos partidos de La Liga con el Real Madrid.

¿Cómo se encuentra?

El jugador germano ya está cien por cien recuperado de la Covid-19 y así lo ha confirmado ante los medios de comunicación antes del último partido de preparación para la Eurocopa -la Mannschaft debuta el martes 15 de junio ante la selección de Francia en Múnich-.

Toni Kroos, en un entrenamiento con la selección de Alemania Reuters

"No tengo secuelas y estoy listo para jugar", ha asegurado Toni Kroos. "No es que haya estado seis semanas de baja por una lesión. Estuve sin poder hacer nada durante solo una semana", ha continuado explicando el futbolista para afirmar públicamente que no se debe dudar sobre su estado de forma.

Lo que no ha podido asegurar el jugador del Real Madrid es que Alemania vaya a ser la selección que se proclame campeona de Europa en Wembley el próximo 11 de julio: "Los requisitos básicos son correctos cuando veo el ímpetu y la intensidad en los entrenamientos. Pero eso no garantiza el éxito en el torneo".

Continuidad en el Madrid

En lo que no hay dudas es en que seguirá en el Real Madrid. Al final de la pasada campaña, él mismo prometió a los aficionados blancos que volverán a ganar: "Estoy seguro de que se tomará este año como una oportunidad para intentar mejorar. Aún hay muchos interrogantes sobre cómo estará el Real Madrid para la próxima temporada".

"Pero estoy seguro de algo: el Real Madrid volverá a pelear, puedo garantizarlo. Volveremos el año que viene y lucharemos por todo. No tengo ninguna duda, es lo que me dice mi experiencia tras siete años en el Real Madrid", aseguró entonces el jugador madridista.

[Más información: La inteligencia artificial elige a los mejores de La Liga 2020/2021]