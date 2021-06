Lucas Vázquez: "Las tres Champions seguidas todavía no se valoran lo suficiente"

Lucas Vázquez vive días felices tras renovar su contrato con el Real Madrid por tres temporadas más. El futbolista gallego ha charlado con los medios oficiales del club y analiza su trayectoria deportiva, desde su recuerdos de niño hasta su futuro.

Renovación

"Para mí es un tremendo orgullo, algo muy bonito. Mi sueño continúa aquí, en mi casa, algo que ya siento mío. Uno siempre sueña con grandes cosas, pero de ahí a llevarlas a cabo es difícil. Estoy muy feliz por la renovación y por poder disfrutar del Real Madrid hasta 2024".

Su 'casa'

"Soy un jugador del club que ha crecido con los valores del Real Madrid y es algo que nos hace muy felices a mi familia y a mí. Es un tremendo orgullo y una gran responsabilidad. El Real Madrid tiene unos valores muy consolidados: el trabajo, el respeto por los demás, la humildad… Esas cosas son básicas tanto para la vida como para el fútbol. Llevo 240 partidos pero voy a luchar para que sean muchos más. Cuando llegué no me podía imaginar que iba a alcanzar esa cifra. Estoy muy feliz por lo vivido, trabajado, enseñado y por lo que disfruto cada día con mis compañeros".

Recuerdos

"Todos los recuerdos a lo largo de mi vida son con un balón. Sin los recuerdos bonitos que tengo de cuando empecé a jugar en Curtis con mi hermano, mi familia y mi gente posiblemente no estaría donde estoy. Me acuerdo que metí un gol en un torneo de fútbol sala, me levanté la camiseta y llevaba la de Raúl por debajo. Me gustaba imitar celebraciones de los jugadores del Madrid".

Su primer día

"El primer día que pisé la Ciudad Real Madrid vine con mis padres y mi hermano y vimos que era gigantesco. Se respiraba fútbol por los cuatro costados. Tenía una oportunidad ante mí muy buena para convertirme en lo que soy ahora. Estoy muy agradecido al Real Madrid por todo".

La Undécima

"Iba con mucho convencimiento, en ningún momento pensé en fallar el penalti, sino en ayudar al equipo metiendo el penalti. Gracias a Dios fue así. Fue un momento único en mi carrera, mi primer título en la Champions con el Real Madrid en mi primera temporada".

La emoción en Milán

"Me acuerdo que después de celebrarlo con todos los compañeros teníamos familiares a pie de campo y me acerqué a mi mujer y a mi hermano y nos fundimos en un abrazo. Empezamos a llorar los tres liberando un poco la tensión. Al final, hicimos historia ganando tres Champions seguidas, es algo que todavía a día de hoy no se valora lo suficiente y seguramente cuando pasen unos cuantos años diremos: qué bestialidad lo que hemos conseguido".

Polivalencia

"Como delantero soy un jugador vertical que siempre intenta asociarse con los compañeros y buscar las mejores opciones. Como lateral trato de entender el fútbol sabiendo que en esa posición quizás no pueda hacer las mismas cosas que de extremo. En el fútbol al final lo importante es estar en el campo y ayudar al equipo, ya sea de lateral o de delantero".

Consejos

"Un consejo que siempre me dan es ser valiente y no arrepentirse de las cosas y, sobre todo, disfrutar del día a día. El fútbol es algo muy bonito y si lo disfrutas es impresionante. Concibo la vida futbolística como un periodo de mi vida en el que tengo que darlo todo para ser mejor cada día y creo que cuidarse, trabajar y aprender cada día va en ello. Por eso voy a seguir haciéndolo hasta el día que me retire".

[Más información: Lucas Vázquez rechazó una oferta del Bayern y el interés del Atlético para renovar con el Madrid]