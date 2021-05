La demoledora cuenta de pérdidas del Dortmund que acerca a Haaland al Real Madrid

El Borussia Dortmund estima que en el año fiscal 2020/2021 tendrá pérdidas de alrededor 75 millones de euros, debido a las repercusiones de la pandemia. Aunque la continuidad de Erling Haaland en el club alemán está mucho más cerca que hace unas semanas y parece difícil que la situación vaya a cambiar durante el verano, esta situación vuelve a poner en alerta a la entidad. Pretenden que siga, como mínimo, hasta 2022, pero tendrán que hacer algunos retoques en la plantilla si quieren no pasar apuros económicos.

Así lo informó el club alemán en un así comunicado ad hoc, al que la ley obliga a las sociedades de acciones cuando hay desarrollos que puedan afectar la cotización y dividendos. Las previsiones, según declaró Michael Zorc durante la temporada, eran peores: "Perderemos entre 80 y 90 millones en ingresos". Fue el mismo director deportivo de la entidad la que explicó hace varias semanas que contaban con él para el próximo año.

El Dortmund es el único club alemán que cotiza en bolsa aunque con un modelo en el que los accionistas son inversores pasivos y no tienen posibilidad de intervenir en las decisiones deportivas. Es por lo que la situación tan convulsa que se ha vivido con Haaland en los últimos meses no les beneficia, sobre todo después de las declaraciones de Raiola: "Zorc nos dejó claro que el equipo no quiere vender a Erling este verano. Respeto esta opinión, pero eso no significa que automáticamente esté de acuerdo".

Erling Haaland, con el Borussia Dortmund

El haber alcanzado los cuartos de final de la Liga de Campeones, según el comunicado, logró limitar las pérdidas. El Dortmund ya había tenido pérdidas por valor de 44 millones de euros en el año fiscal 2019/2020, en un resultado que también fue afectado por la pandemia. Esa situación seguramente limitará la capacidad de acción del Dortmund en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada.

El Barça, fuera

Desde TV3 se informó de que en Can Barça no salen las cuentas y han decidido descartar la incorporación del deseado delantero noruego para poner todos sus esfuerzos en conseguir la renovación de Leo Messi. La situación de Haaland no era tan importante, ya que confiaban en poder poner una oferta encima de la mesa, pero todo hace indicar que no lo harán al menos este año. La realidad es que todo apunta a que será en 2022 cuando se librará la gran batalla por el delantero.

Cuando Mino Raiola, representante de Haaland, y su padre fueron vistos en Barcelona y Madrid el mismo día, todo apuntaba a que se había puesto en marcha la maquinaria para que el delantero noruego diera el salto del Dortmund a un club del siguiente nivel. Sin embargo, desde el Borussia -con enfado de por medio con Raiola- se quiso zanjar el asunto y descartar cualquier opción de vender a su estrella este verano.

El Dortmund ha repetido por activa y por pasiva que Haaland seguirá. El problema era que la bomba -es decir, Haaland- estallara, pero este fin de semana llegaron por fin buenas noticias para el equipo alemán. Tras un final de temporada agónico, el Borussia jugará la próxima edición de la Champions League. De no haber logrado la clasificación hubiera sido más complicado convencer a Haaland.

[Más información: Haaland: todos los caminos conducen a una 'guerra' en 2022]