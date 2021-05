Camavinga rechaza renovar con el Rennes y se pone en el mercado

Eduardo Camavinga no quiere renovar con el Rennes y ya prepara su salto al mercado de fichajes de este mismo verano. El club francés no piensa en mantenerle en el equipo si no amplía su vinculación, que acaba en 2022, y espera poder recibir hasta 100 millones de euros por medio de un traspaso. La joven joya del fútbol galo tiene pretendientes de sobra y apunta a ser protagonista de la próxima ventana de transferencias.

El centrocampista lleva meses escuchando rumores sobre su futuro. Y nunca ha descartado iniciar un nuevo proyecto fuera del Rennes. Sin embargo, ya con la temporada completamente concluida, el jugador ha trasladado a la cúpula del club que no quiere renovar su contrato por más intentos que hagan. Así lo ha publicado RMC, que además pone precio al traspaso.

La cantidad que espera recibir el Rennes rondaría los 100 millones de euros. Una cantidad algo complicada en tiempos de crisis, y más para un jugador de apenas 18 años que todavía no ha podido consagrarse en la élite del fútbol continental. Pese a ello, conscientes del potencial y del interés de grandes clubes europeos, es el objetivo que se han marcado en la entidad francesa.

Nicolas Holveck, presidente del Rennes, se anticipó este lunes a la noticia y advirtió que, en caso de no renovar, sería Camavinga quien debería buscar una salida. El máximo mandatario del club dejó claro que "si no prolonga su contrato, habrá que buscar una solución para su salida, eso es evidente". Pero, si no consiguen esa marcha en forma de traspaso, "la prioridad es ampliar su contrato".

"Con Eduardo la situación sigue siendo la misma. Conozco a Jonathan Barnett -nuevo agente del jugador- desde hace tiempo, nos llamamos cada quince días más o menos, así que ahora que ha terminado el campeonato, vamos a sentarnos con Eduardo, con Jonathan Barnett, para ver qué podemos hacer", reconoció en rueda de prensa.

El Rennes ha terminado sexto en la Ligue-1. Y Camavinga, líder en el centro del campo, ha finalizado el curso con un total de 35 partidos en el equipo. La mayoría de ellos, además, como titular. Concluida la temporada, todo hace indicar que ha disputado su último partido como jugador del Rennes.

Sus intenciones

Real Madrid y PSG son dos de los clubes más relacionados con el jugador. De hecho, el propio Camavinga dejó entrever una vinculación con la entidad merengue. "Te hace sentir halagado, es bonito. Pero aún no he decidido con mi familia lo que haré", recalcó recientemente cuando fue preguntado acerca de esos rumores. Sin embargo, según la información de RMC, la decisión que ha tomado Camavinga está orientada a seguir en Francia.

En ese caso, la única opción del centrocampista sería unirse a un PSG que en los últimos tiempos viene acercando posturas con el jugador. Camavinga continuaría en el país, en la misma liga, pero daría un salto notable para disputar competiciones europeas. El gran problema sería desembolsar esos 100 millones de euros, pues el PSG no prevé realizar un desembolso de esas características. Según el avance del mercado, pagar esa cantidad podría ser más factible. Entre otras cosas con la venta de un Mbappé que también apunta a abandonar París rumbo Madrid.

