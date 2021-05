Benzema lidera el último once del Real Madrid en La Liga 2020/2021

Se acaba La Liga y el Real Madrid espera el milagro. Para que los blancos sean campeones de la 2020/2021, primero deben ganar al Villarreal y después esperar a que el Valladolid empate o gana al Atlético en Zorrilla. Pero ante todo el conjunto merengue tiene que conseguir la victoria, con cualquier otro resultado daría igual lo que pase en Pucela.

Para este partido ante el 'submarino amarillo' en el Estadio Alfredo Di Stéfano, Zinedine Zidane no puede contar con Eden Hazard. El belga cierra así una mala temporada al margen de sus compañeros por unas molestias físicas. "Hazard tiene algo. No queremos arriesgar nada y si no ha entrenado es porque le pasa algo. No va a estar", dijo el entrenador francés en rueda de prensa.

Los que sí entraron en la lista de convocados fueron Sergio Ramos y Raphaël Varane, instalándose así la duda sobre qué dos zagueros formarían la pareja de centrales contra el Villarreal. Finalmente, son Varane y Militao los defensas que ocupan el centro de la zaga en este último partido liguero de la 2020/2021.

El capitán, finalmente, se queda en el banquillo. Esto después de que Zidane asegurase que estaba bien para entrar en la convocatoria, pero que ya se vería si podía tener minutos o no en este duelo liguero frente al Villarreal. Se cae del once un Nacho que ha sido muy importante este curso, una vez más.

Así las cosas, Varane y Militao están acompañados en la zaga por Odriozola, en el lateral derecho, y por Miguel Gutiérrez, en el flanco izquierdo. El canterano vuelve a ser de la partida y mantiene su candidatura a ocupar un hueco en la primera plantilla de la 2021/2022 si acaba marchando Marcelo.

En cuanto a la portería y al centro del campo, sin cambios respecto al partido ante el Athletic del pasado fin de semana. Courtois sigue bajo los tres palos, mientras que los titulares en la medular son Casemiro, Modric y Fede Valverde, ya que Kroos es baja al haber dado positivo en Covid-19.

En el tridente sí que hay novedad. Rodrygo se cae del equipo inicial y en su lugar entre Asensio. El balear recupera su sitio en el once después de algunos partidos empezando como suplente y acompaña en el trío ofensivo a Vinicius y a un Benzema que ha sido protagonista esta semana por su regreso con la selección de Francia para la Eurocopa.

Once titular

Los once elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Villarreal, en el partido correspondiente a la jornada 38 de La Liga, son: Courtois; Odriozola, Varane, Militao, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Modric, Fede Valverde; Asensio, Benzema y Vinicius.

