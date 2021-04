Xabi Alonso desvela sus cinco jugadores ideales: no elige a Cristiano Ronaldo y Leo Messi

Xabi Alonso ha pasado por el podcast de Jamie Carragher. El entrenador del filial de la Real Sociedad y que sonó con fuerza para dar el paso a la Bundesliga con el Borussia Monchengladbach en la próxima temporada ha repasado varias cuestiones de su carrera con su excompañero en el Liverpool, así como otras sobre su futuro. El que fuera centrocampista del Real Madrid ha esbozado sus cinco futbolistas ideales que ha tenido en frente en su trayectoria o con los que ha compartido vestuario.

Empieza de atrás hacia adelante: "El portero es Manuel Neuer. Para mí, es el mejor que he visto y el mejor con el que he jugado. Sergio Ramos es el defensa. Ha sido mi compañero de equipo durante años y en la selección nacional. Lo ha ganado todo, tiene récords con España, cuatro Champions, el Mundial, dos Eurocopas... Para el centro del campo elijo a Gerrard. No jugaba, bailaba en la cancha. Era muy elegante en todos sus movimientos. Lo admiro desde entonces y, aparte de eso, ha hecho de todo en el fútbol y me encanta su forma de jugar".

La sorpresa está en el ataque: "Maradona es un icono, el más grande no lo sé, pero es más que un futbolista. Como Muhammad Ali en el boxeo, Maradona es eso en el fútbol. Ronaldo Nazario me cautivó. Yo era muy joven y él tuvo un gran impacto en mí cuando veía fútbol con 16 o 17 años. Me encantó verlo. Después, estuve más cerca de jugadores tan buenos como él, probablemente Cristiano o Messi, pero para mí es alguien que siempre está en mi mente".

En cuanto al entrenador al que quiere parecerse, elude compararse con Guardiola y Mourinho y prefiere apostar por su propio camino, aunque todavía no quiere escuchar nada de grandes clubes. "No quiero que llegue demasiado pronto. Aún soy joven. Quiero dar pasos y desarrollar el conocimiento del juego, cometer errores y aprender a corregirlos", le confiesa a Carragher.

La peor noche

Xabi Alonso también destaca en esta conversación cual fue el encuentro en el que más abochornado se sintió. "El partido de Liga en el Camp Nou que perdimos 5-0, esa fue la peor noche que he vivido en un campo de fútbol. A los 20 minutos del partido, confieso que quería irme, marcharme ya a casa, ducharme y volver. Fue tan doloroso que nos dio una gran determinación para lo que vino después. No podíamos volver a ser igual de ingenuos o no los hubiéramos vencido la temporada siguiente", explica el exfutbolista vasco.

Además, repasó con Carragher la gran remontada en la Champions ante el Milan, donde ambos estuvieron sobre el campo. "Estaba un poco avergonzado con lo que estábamos haciendo. Más que pensar en los demás fue doloroso por cómo me sentía yo. Después, Rafa Benítez nos habló e hizo algunos cambios. Pensé: veamos cómo funciona esto. Escuchar los abucheos de nuestros aficionados fue importante porque no querían matarnos, pero pensamos en intentar darles algo en lo que creer, tratar de tener algo de esperanza", concreta Xabi Alonso.

