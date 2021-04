Cicinho y su versión sobre la pelea entre Robinho y Gravesen: "Iba a matarle"

Cuando habla un exjugador del Real Madrid sobre anécdotas vividas en el club blanco, sus declaraciones no tardan en dar la vuelta al mundo. Y así ha pasado ahora con unas palabras de Cicinho en el programa Arena SBT. El brasileño, que colgó las botas en el año 2018, ha recordado un capítulo vivido por Robinho y Gravesen.

Todo ocurrió durante un entrenamiento del conjunto merengue en la ciudad deportiva. En esa sesión, Robinho le hizo una bicicleta al danés y a este no le sentó nada bien el gesto técnico. Pero el brasileño lo repitió y entonces Gravesen le propinó una patada y se fue a por él.

Los brasileños acudieron a la ayuda de su compatriota para que Gravesen no se acercara más a él. "En el Real Madrid casi me golpean por culpa de Robinho. Cuando Robinho golpeó a Gravesen, entramos para que no se acercara a Robinho, ¿y a quién está mirando? A mí. Corrí al vestuario. Julio Batista lo agarró, iba a matar a Robinho. Yo estaba delante, iba a ser el primero en ser golpeado...", ha rememorado Cicinho.

Gravesen, durante su etapa en el Real Madrid EFE

Este no es un capítulo del todo desconocido, ya que el propio Julio Baptista habló sobre él anteriormente. Ahora se ha conocido la versión de Cicinho, otro de los implicados. En cuanto a la 'Bestia', que fue el encargado de que la pelea no se fuese de las manos lo relató en la Cadena SER.

"Me acuerdo de la pelea entre Robinho y Gravesen que casi se matan. La pretemporada fue graciosa. Imagínate. Gravesen estaba un poco loco y Robinho le hizo una bicicleta. Él le gruñó. Luego, Robinho le hizo otra (bicicleta) y Gravesen le soltó una patada. Robinho le miró y le dio un puñetazo en el pecho... y se monta ahí un lío", dijo Baptista en declaraciones para El Larguero.

"Gravesen le quería matar. Capello les echó del entrenamiento. Mientras Robinho iba camino del vestuario, Gravesen me miró y me dijo 'Lo voy a matar, lo voy a matar'", añadió entonces Baptista sobre el capítulo sucedido en un entrenamiento del mes de agosto del año 2006.

Cicinho en el Madrid

El lateral derecho fue fichado como una incorporación de presente y futuro. Pero su etapa en el Santiago Bernabéu no fue como nadie esperaba. Las lesiones no le dejaron sacar su mejor versión y acabó yéndose tan solo dos años después de confirmarse su fichaje.

En el diario Estado de Sao Paulo afirmó que había sido alcohólico, también durante su etapa en el Real Madrid: "Comencé a beber con 13 para 14 años, cuando fui para el Botafogo de Ribeirao Preto. Me dijeron que la cerveza era buena y tomé. Todo comenzó con el primer trago y fui a parar con 30 años. Casi 20 años bebiendo".

Un problema del que en 2020 afirmó haberse recuperado: "Hace ocho años que no tengo problemas con el alcohol y el cigarro. No traiciono a mi mujer, vivo los principios que Dios me pide. Espero que las personas lo miren por el lado del auxilio porque es triste ver a grandes jugadores del fútbol brasileño y mundial con el poder de influir por el lado bueno, y que lo hacen por el lado malo".

