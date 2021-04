Zidane: "No podemos pensar si Liga o Champions, estamos vivos en las dos"

El parón de selecciones ya es historia y este sábado le llegó el turno a Real Madrid y Eibar para regresar a la acción. Los blancos se llevaron la victoria en el Estadio Alfredo Di Stéfano, con goles de Marco Asensio y Karim Benzema, en un duelo en el que le fueron anulados hasta tres goles al conjunto merengue. En rueda de prensa, Zinedine Zidane ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la actuación de sus pupilos.

¿Creen que es más fácil La Liga?

"Nosotros no miramos eso. Estamos en el día a día y los jugadores también. Nosotros pensábamos en el partido de hoy y lo hicimos muy bien. Empezamos muy serios y se trata de eso. Ahora nos toca recuperar y pensar en lo próximo. No podemos pensar en una competición o en la otra, estamos vivos en las dos. Tenemos que seguir, es el día a día".

¿Está el equipo donde él quería?

"Los resultados son importantes para estar vivos en las dos competiciones y el juego también. Estamos defendiendo muy bien, portería a cero. Pero es que a la hora de jugar, jugamos muy bien. Esto era importante para nosotros. ¿Mendy como tercer central? Empezamos con los tres atrás, con Marcelo y Lucas como carrileros y bueno... luego podemos ir cambiando. A la hora de defender cada uno tiene su papel y sabemos que cada uno puede aportar en varias posiciones algo al equipo".

Partido de Marco Asensio

"Me alegro por Marco. Es importante para un jugador marcar goles, le da confianza y energía. Encima es uno de los que necesita marcar. Pero luego, también muy bien como equipo, no solo él. No sé si el martes se incorporarán jugadores. Ojalá Fede y veremos con Eden. Espero que el martes estén con nosotros".

Marcelo, como carrilero

"Lo ha hecho muy bien, además no ha jugado mucho últimamente. Marcelo puede jugar en muchas posiciones en el campo, puede meterse por dentro, por fuera, más arriba y estamos muy contentos con su partido y con el de todos, ha sido muy serio y contundente, también con el balón".

Vinicius Júnior

"Puedes aportar también sin empezar el partido.'Vini' ha aportado mucho jugando como titular y también empezando desde el banquillo. Él puede marcar las diferencias, es brutal con espacios y lo ha hecho perfecto en el gol de Karim".

Zidane sigue el Real Madrid - Eibar desde la banda del Alfredo Di Stéfano REUTERS

Un nuevo Asensio

"Creo que es cosa de todos. Marco trabaja todos los días y él sabe que ayuda al equipo porque es muy bueno, como todos los jugadores. Ahora estamos disfrutando. Tenemos más confianza, jugamos bien, defendemos bien... Sabemos que estamos vivos en dos competiciones y estamos en un buen momento. Me decís de Marco, pero hoy también podríamos hablar de otros como Militao, Marcelo o Isco. Tenemos que disfrutar del partido de hoy, de lo que hicimos porque no es fácil, y ya toca pensar en el partido del martes de la Champions".

