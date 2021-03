Faubert responde a Sergio Ramos por la polémica de su 'siesta' en el banquillo del Real Madrid

Julien Faubert se convirtió en uno de los fichajes más extrovertidos del Real Madrid. Ahora, a sus 37 años, forma a categorías inferiores del Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël. Pero hace años el francés llegó a Madrid en una temporada complicada y con el equipo buscando refuerzos para la punta de ataque.

Era enero de 2009 y el club merengue consiguió su cesión para darle alguna herramienta más a Juande Ramos. Sin embargo, apenas dos partidos y menos de una hora de juego en total terminaron siendo su balance como jugador del equipo capitalino. Sus imágenes en el terreno de juego perdieron importancia y otras fuera de él acabaron por resumir su paso por el Santiago Bernabéu.

Sin ir más lejos, una estampa que hasta Sergio Ramos recordó recientemente. El capitán del Real Madrid, durante su entrevista con Ibai Llanos, recuperó su polémica 'siesta' en el banquillo del conjunto blanco. Las cámaras de televisión captaron a Faubert con los ojos cerrados como si estuviera dormido. Ramos confirmó esa versión, pero Faubert ha negado la mayor en una entrevista para So Foot.

"Faubert se quedó dormido en el banquillo. Se lleva el premio Nobel. El horario tampoco cuadraba mucho, tendría el jet lag", bromeó el todavía defensa del Real Madrid. Palabras muy diferentes a las protagonizadas por su excompañero.

Julien Faubert es uno de los 'Fichajes bomba': ''Si te llama el Madrid no dices que no''.#LosOtrosDeMovistar, esta noche en @vamos. (22:00h) pic.twitter.com/WcGQ7UP6pt — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 18, 2020

"Me hace reír", ha asegurado "Sé lo que realmente pasó y lo profesional que he sido a lo largo de mi carrera. Se siente como si estuviera tomando una siesta, cuando en absoluto lo era", ha subrayado Faubert algo molesto en el medio francés. "¡Seamos lógicos!".

El galo, de hecho, ha explicado que desde el Real Madrid le alertaron sobre la presión mediática que existía sobre el club. "Hay que estar atento a todo porque se mira el más mínimo gesto", le indicaron. Sin embargo, Faubert, según su versión, acabó cayendo: "Si cierra los ojos durante dos segundos, le haremos una foto y le diremos que está dormido. Y eso es lo que me pasó".

Faubert, confiado en su talento

El francés, siempre muy cuestionado, defiende su talento y carrera en la misma entrevista. Faubert destaca que el Real Madrid no le habría fichado de no haber visto algo en él. Porque, según ha explicado, pese a que el club blanco siempre haya atravesado una buena situación económica, no gastarían dinero en una cesión inútil deportivamente.

Faubert, además, ha detallado la presión que se sentía en el equipo. "Inmediatamente sientes el alcance del club". "La gente está ahí para ti las 24 horas del día. Cuando entras en la oficina donde firmas el contrato, sientes el peso de su historia. Y esa sala de trofeos... Te duele la cabeza", ha recordado.

Respecto a cómo era el interior del equipo, el francés ha dado normalidad a "un vestuario con música, chicos bailando y riendo", aunque "necesariamente un poco diferente" por el hecho de ser del Real Madrid. El atacante, que recalcó su ilusión por poder compartir equipo con Raúl, Guti o Van Nistelrooy, le "hubiera gustado" poder jugar más tiempo, pero el Madrid "es un club en el que no tienes tiempo". Por ello, comprendió la decisión de no continuar: "Lo respeto y aprendí mucho a pesar de todo durante mi tiempo allí".

