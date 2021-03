Benzema, de dulce en la recta final: iguala su mejor racha con el Real Madrid

El hombre del día en el Real Madrid no es otro que Karim Benzema. El delantero francés volvió a ser clave para la victoria del conjunto blanco. Dos goles ante el Celta de Vigo que encarrilaron el triunfo madridista, a los que se sumó el tanto de Marco Asensio que acabó redondeando el marcador.

Volviendo al '9' merengue, Benzema lleva una racha inmaculada en las últimas semanas. De los últimos seis partidos que ha disputado con el Real Madrid, entre La Liga y la Champions League, el delantero francés ha marcado un total de ocho goles. Esto hace que el futbolista iguale su mejor racha goleadora con el equipo blanco.

La anterior vez que marcó en seis encuentros consecutivos fue entre los meses de enero y febrero del año 2016. Ahora repite gesta, pero la racha le llega justo antes del parón de selecciones, por lo que habrá que esperar al comienzo del mes de abril para comprobar si Karim es capaz de romper ese registro que data del 2016.

Benzema cumplió el pasado mes de diciembre 33 años, pero un jugador madridista vuelve a demostrar que la edad es solo un número o como diría el propio Sergio Ramos: hay que mirar menos el DNI y más lo que hacen dentro de los terrenos de juego.

Zidane quiso también poner de relieve el partido de Benzema en rueda de prensa, asegurando que no entiende el porqué sigue sin ir convocado con la selección de Francia pese a que es el '9' más en forma que puede jugar con Les Bleus en la actualidad.

"Tú no lo entiendes. Yo no lo entiende. Somos muchos los que no lo entendemos. Pero lo que ha hecho hoy con sus compañeros otra vez ha sido espectacular. Desde el minuto 1 hemos ido a por el partido y creo que merecimos la victoria", dijo Zinedine Zidane ante los medios de comunicación.

Zidane analiza en rueda de prensa la victoria del Real Madrid ante el Celta de Vigo

Lo que sí dejó claro poco antes, justo después de conseguir la victoria en Balaídos, fue que tener a Benzema en sus filas es todo un "lujo": "Lo de Benzema es la hostia. Para la gente que le gusta el fútbol, ver a Karim es un lujo. Disfrutamos de él, hace la diferencia y sabe que sus compañeros son importantes".

Carrera por el Pichichi

El Real Madrid sufre sin Benzema y eso es algo que ha quedado demostrado en los partidos que ha faltado el '9' en este primer trimestre de 2021. Pero incluso con estas ausencias, el delantero ya es el tercero en la carrera por convertirse en el máximo goleador de la temporada de Liga.

Abrazo entre Benzema y Asensio para celebrar un gol LaLiga

A estas alturas del curso, Leo Messi lidera la clasificación del Pichichi con 21 dianas, mientras que el segundo en la tabla es Luis Suárez con 18, solo uno más que Karim Benzema. La principal diferencia entre los tres es que el francés no lanza los penaltis, mientras que el '10' del Barça ha marcado tres y el jugador del Atlético ha anotado otros tres.

