McManaman avisa al Real Madrid: "City y Liverpool son demasiado poderosos"

Este viernes se celebra el sorteo de los cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid deja atrás la maldición de los dos últimos años después de conseguir su billete tras vencer al Atalanta, en el Alfredo Di Stéfano, por 3-1. Antes de eso, en el duelo de ida, el conjunto merengue ya había ganado al equipo italiano por 0-1 en Bérgamo.

El equipo blanco sigue adelante en el camino hacia una nueva 'Orejona', aunque para muchos no se encuentra entre los favoritos al título, sino que todas las quinielas dan como principales candidatos al PSG y al Manchester City. Es por eso por lo que un ex del Real Madrid como es Steve McManaman ha realizado unas declaraciones que no sentarán muy bien al madridismo.

Después del partido entre el Real Madrid y el Atalanta en la capital español, en la televisión inglesa analizaron lo sucedido y McManaman fue preguntado por si los clubes de la Premier League deben temer al conjunto que dirige Zidane en el sorteo de cuartos.

"No lo creo. Si analizas cómo se han clasificado en la fase de grupos. Ganaron a un pobre Borussia Mönchengladbach en el último partido, pero lo pasaron muy mal en los primeros partidos. Aún así pasaron y lo hicieron como primeros", ha comenzando diciendo el exfutbolista inglés.

McManaman también ha asegurado que el sorteo de octavos fue "amigo" para el Real Madrid al tocarle a los blancos el Atalanta como rival en esta ronda. El ahora comentarista ha señalado que "tienes que temer al Real Madrid por su historia", pero que los conjuntos ingleses no deben tener ningún miedo.

Sin miedo

"Tienes que temer al Real Madrid por su historia, pero los equipos ingleses teniendo que ir al Estadio Alfredo Di Stéfano, al miniestadio, y jugando ante este Real Madrid que hemos visto hoy -por este martes- y que hemos visto en La Liga no creo que les provoque miedo", ha afirmado un McManaman que ha lanzado una sentencia o también una advertencia para los trece veces campeón de Europa: "Manchester City, Liverpool y ojalá Chelsea son demasiado poderosos".

Algunos no ven al equipo de Zidane pudiendo ganar una nueva 'Orejona'. Aunque este equipo si algo ha demostrado es que es capaz de hacer posible lo imposible. Nadie antes había ganado dos Champions League consecutivas desde que se implantó el nuevo formato... y no solo ganaron dos, sino que los merengues se proclamaron campeones tres veces seguidas.

