El Real Madrid tiene la suma mágica: el rey de Europa no mira el DNI en la Champions

El Real Madrid está en cuartos de final de la Champions League tres años después. El rey de Europa está en el sitio en el que debe estar y es gracias a la eliminación del Atalanta, que se lleva un 4-1 en contra en el global contra el equipo blanco. Los de Zinedine Zidane sueñan con la Orejona y es gracias, en gran medida, a cuatro futbolistas que saben de sobra lo que es ganarla.

Hay que reconocer el partidazo de Vinicius, pero también hay que destacar la actuación de cuatro jugadores que superan la treintena: Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos y Karim Benzema. A falta de Carvajal, lesionado, y Casemiro, sancionado ayer, y teniendo en cuenta que Varane no fue titular en Milán, los cuatro fueron los únicos jugadores del once del Di Stéfano que estuvieron en cada equipo titular de las tres Champions seguidas que se ganaron entre 2016 y 2018.

Los cuatro, todos ellos de la 'vieja guardia', son pilares todavía del Madrid. No importa la edad, ya que está más que demostrado que todavía tienen fuella de sobra y quieren quitarse este año en Europa el mal sabor de boca de las dos últimas temporadas. Su hambre es una de sus mejores armas y sienten la necesidad de volver a llevar a lo más alto al equipo de las 13 Champions League.

Lucas Vázquez celebra con Sergio Ramos su gol al Atalanta REUTERS

Sergio Ramos (34 años)

Su regreso ha sido oro para el Real Madrid. No estuvo en las vueltas contra el Ajax y contra el Manchester City, por lo que su presencia contra el Atalanta era casi un amuleto. Estuvo y el equipo no pasó por problemas, además que marcó el gol de penalti. Desde 2015 que no cae en una eliminatoria en Champions, así que por algo será.

Ramos, que tiene 34 años, todavía no ha dado señales de que vaya a renovar o no su contrato que acaba esta temporada. "Nosotros estamos felices donde estamos y la gente tiene que valorar el rendimiento, no el DNI", decía tras el partido sobre él y el resto del grupo de los veteranos madridistas.

Luka Modric felicita a Sergio Ramos por su gol al Atalanta REUTERS

Luka Modric (35)

Modric, que cumplirá 36 este año, también habló ayer. "Tengo 27", bromeaba sobre su físico que es inagotable. No se atisba final para su talento, quizás no se acabe nunca, pero es que todavía tiene energía de sobra que es fundamental dentro de lo físico que se ha vuelto el fútbol. Contra el Atalanta, dio la asistencia de gol a Benzema.

Otra cosa que dijo Modric es la clave de este grupo de jugadores. "Con todo lo que he logrado aquí, todavía tengo hambre para seguir haciendo cosas bien y competir en el nivel más alto", decía con unas palabras que se pueden aplicar a sus compañeros.

Matteo Pessina perseguido por Toni Kroos y Eder Militao REUTERS

Toni Kroos (31)

Ya avisó Pessina, centrocampista del Atalanta, antes del partido: "Al Real Madrid le quitaría a Kroos, todo pasa por él". Y así es. El día que el alemán está bien, que últimamente suelen ser todos, el Madrid carbura. Sus botas son la vara de medir del equipo desde hace bastantes años y lo siguen siendo.

A sus 31 años, Kroos tiene un palmarés que le daría para retirarse ya y ser una leyenda de este deporte. Pero Toni quiere más: "Cuando has llegado a sentir lo que se siente al ganar una Champions, quieres volver a sentirlo una y otra vez [...] A pesar de haberla ganado cuatro veces ya, sigo persiguiendo el objetivo de ganar la Champions por quinta vez", relataba en enero.

Karim Benzema celebra su gol al Atalanta REUTERS

Karim Benzema (33)

Benzema tira del carro en el ataque del Real Madrid. Lo viene haciendo desde la marcha de Cristiano Ronaldo tras La Decimotercera, destapándose en una faceta que no se vio durante años porque quedaba opacada por su entrega a potenciar las cualidades del delantero portugués. Él es el '9' blanco desde hace más de una década y por algo será. Ha regresado de su lesión y suma cuatro goles en tres partidos, ahí la explicación.

Ayer sumó su gol 70 en la Champions League y ya está solo a uno de Raúl para ser su cuarto máximo goleador de la historia. A dos está Robert Lewandowski, que sigue en activo y con el que puede protagonizar una interesante batalla por la tercera plaza durante los años que les queden en activo. A sus 33, Karim por ahora no se pone fecha.

