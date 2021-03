Sergio Ramos: "De la renovación no hay nada nuevo... ¡ya me gustaría!"

Llegó el día D y la hora H para conocer las sensaciones de Sergio Ramos, que rompe su silencio este jueves. El capitán del Real Madrid ha explicado a los medios en rueda de prensa, en la que también ha presentado su nuevo documental de Amazon Prime, que no hay novedades sobre su renovación. El central, que no había hablado desde una concentración con la Selección, ha acabado con todos los rumores y ha puesto voz a la situación en la que se encuentra su renovación.

En el primer capítulo de 'La leyenda de Sergio Ramos', del que se ha emitido un extracto en la rueda de prensa, el capitán merengue habla sobre su compromiso: "Para mí Sergio Ramos es verdad, y la verdad la demuestro en cada partido en el campo. Y decido ser el mejor en mi posición cada año hasta que decida dar un paso atrás y dejarlo. No quiero ser uno más en el fútbol y por eso vivo por y para el fútbol. Tengo la mentalidad y la obsesión por ser el mejor. La mentalidad es clave, siempre he intentado mantener la llama viva de volver a ganar".

El documental mostrará imágenes inéditas de la conquista de La Liga 2020/2021, reflexiones sobre las decisiones más relevantes de su carrera, con los fichajes como principales protagonistas, recuerdos de grandes momentos, como los títulos que ha levantado, y planes de futuro, de los que no ha desvelado demasiado. En el film participan personajes como Zidane, Del Bosque, Rafa Nadal, Modric, Raúl González, Roberto Carlos o Iker Casillas.

Renovación

"Hay mucha incertidumbre. Me gustaría poder decir algo, pero no hay nada nuevo. Pensaba sólo en volver de la lesión y en acabar del mejor modo posible la temporada. De la renovación no hay nada nuevo... ¡Ya me gustaría! Garantizo que cuando la haya, seré el primero en comunicarla. Pero ahora estoy tranquilo. Ahora estoy centrado en saborear el año".

Su regreso

"No ha sido muy grave, pero cuando estás fuera es algo anormal. No lo había vivido mucho. Por fin estoy de vuelta con el equipo y me gustaría ayudar con un grandísimo rendimiento al equipo. Hay títulos en juego. Me gustaría poder ganarlos y dedicárselos a la afición".

Los Clásicos

"Agrandar esta leyenda es una buena señal, significa que vas por buen camino. Para mí es un reto, mirar al pasado es un tema de orgullo, en el fútbol el tiempo pasa rápido. Pero cuando piensas en todos los Clásicos que has podido disfrutar... Ojalá pueda seguir mostrando mi nivel muchos años más, disputar más Clásicos".

"He vivido de todo, bueno y malo. Se podrá ver la repercusión de ese partido, cuando le ganas al eterno rival la satisfacción, aunque sean sólo tres puntos, dura para todo el año. Me ha tocado sufrirlo y disfrutarlo. Cuando dimos un golpe en la mesa el año pasado en el Camp Nou, tiene un sabor especial. Ojalá lo pueda seguir disfrutando, es mágico".

Su retirada

"Las leyendas se forjan en el día a día. Hay algo que no puedes borrar, el currículo, lo que hayas ganado. Lo único que me preocupa es que se sepa que he sido humilde, trabajador, me he dejado el alma. Pese a la edad, que cumplo ahora 35, Bernabéu decía que no hay jugadores jóvenes o viejos; los hay buenos y malos. Puedo rendir tres, cuatro o cinco años más, si el cuerpo me aguanta y las lesiones me respetan, puedo estar al máximo nivel, trabajo mucho para ello y mi mentalidad siempre va a estar ahí. Cometo errores, pero de todos aprendo. He sido honesto y siempre he dado el máximo".

El tuit del Atlético

"Lo más inteligente es estar al margen de las decisiones arbitrales. Se pueden equivocar. Yo siempre he estado a favor del VAR. Los árbitros se merecen el mismo respecto que un jugador. Démosles cariño para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible".

Críticas a CR7

"Es el buque insignia de la Juventus. Piensas en la Juve y piensas en Cris. Nosotros, si viene una racha mala, sólo se habla del capitán y del entrenador. Es algo de lo que tienes que mantenerte alejado, Cris marca la diferencia. Nada garantiza el éxito, cualquier equipo te puede ganar en la Champions. Ayer cayó el Barça, anteayer la Juventus... Puede pasarle a cualquier, esperemos que no a nosotros".

Jugar de central

"Estos últimos años el fútbol ha cambiado, se juega mucho más desde atrás, antes todo era más directo. La mayoría de los entrenadores hoy fueron jugadores, entienden el juego de otra manera. La filosofía que consolidó España, hace que los centrales, como Piqué o yo, seamos referencia en eso: buena solidez defensiva y buen conocimiento del balón, que salgan con el balón jugado... Yo siempre lo intento, tiene algo más de riesgo y no siempre sale bien. Pero tanto Zidane como Luis Enrique siempre buscan eso, tenemos esa suerte. Si tú tienes el balón, no lo tiene el rival".

Su mentalidad

"Es un proceso, siempre he sido muy cabezón. Desde pequeño me costaba si se me metía algo en la cabeza. Mi padre y mi hermano tienen cierta culpa, nunca dejaron que los halagos se me subieran a la cabeza. Eran estrictos, me sacaban las jugadas que había hecho mal, aunque hubiese jugado bien. Si te educan así, creces con esa mentalidad. Soy un enfermo de la constancia, le coges cariño a esa soledad, esas horas en el gimnasio, en el hotel, en los vuelos... Eso te da momentos como ganar Champions, conocer a gente de este mundillo. Mi mentalidad ha sido la diferencia, nunca me he conformado. Siempre mantengo el hambre de volver a ganar. Eso hago año tras año, ojalá dure mucho".

Compañeros y rivales

"He tenido la fortuna de compartir vestuario con los mejores. Los Ronaldos, los dos, Beckham, Raúl, Roberto Carlos... Los mejores del mundo. Y en la Selección también, como Xavi, Iniesta, Puyol... De todos he intentado aprender algo. Zidane por su magia y Ronaldinho son de los mejores jugadores que he visto. El Barcelona, como equipo, marcó una era con Guardiola y ha sido el rival que más nos ha complicado".

Duelo con Ibra

"A Zlatan le tengo un aprecio especial, cariño. A la gente se le valora por su carrera, siempre me ha parecido un gran jugador, un killer, distinto. Por todo lo que mueve dentro y fuera del campo. Desconectó, se fue a Estados Unidos, volvió, con la edad que tiene, y sigue siendo un ejemplo. El fútbol debe tener a los mejores siempre, independientemente de la edad. Y Zlatan es uno de los buenos".

La temática

"Mirar al pasado tiene esa parte melancólica, me gusta poder mostrar más información de mí para que puedan opinar con más conocimiento. Empecé a grabar con el pelo corto y paramos por el confinamiento, luego retomamos con un protocolo de seguridad extraordinario de Amazon. Hay mucha magia en ese confinamiento grabado".

Su momento favorito

"Todo suma, me cuesta quedarme con un momento. Hay un momento en el que contamos cómo fue mi salida del Sevilla al Madrid, era hora de contarlo y que se sepa la verdad. También cómo vivimos el COVID desde casa Y también cómo se ganó la Liga del confinamiento".

El parón

"Fue complicado, somos personas y tenemos sentimientos. Echabas de menos jugar en un campo de fútbol, ir a Valdebebas, conducir el coche... Aproveché para disfrutar de mi familia y pasé mucho tiempo en el gimnasio, planificando un poco sin rumbo. Entrené muy duro para volver al mejor nivel, hicimos un gran trabajo. Aprovechamos la oportunidad. Ojalá volvamos a la normalidad pronto, teníamos una alegría en este país que ahora no podemos tener. Pudimos devolver a la gente un momento de desconexión. La Liga va dedicada a todos ellos".

El documental y la Covid

"Nos tocó afrontar un drama social y sanitario, el fútbol no es lo más importante. Tuvimos que parar, luego retomar por motivos de seguridad. Mando un gran abrazo a todos los que han hecho un gran trabajo para hacer la vida más fácil, en algo que no teníamos rumbo conocido".

