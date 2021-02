Dani Cárdenas aclara por qué desea "que el Real Madrid gane La Liga"

Dani Cárdenas fue protagonista en la victoria del Levante en el Wanda Metropolitano... y también en los micrófonos de Tiempo de Juego, de la Cadena COPE. El guardameta completó un gran partido y, por ello, pasó por la radio para comentar su actuación y la de sus compañeros. El guardameta se metió en un lío cuando comentó quién le parecía el favorito para ganar el título de Liga porque escoció su respuesta.

"Es una pregunta comprometida. Espero y deseo por mi infancia que el Madrid. La familia tira un poquito a blanco", expuso el portero granota. En ese momento, la publicación en Twitter del programa se hizo viral. Es por lo que el jugador ha querido aclarar su posición: "Aclarar que dije que "queriéndome mojar, deseaba que la ganara el Real Madrid por mis amigos de la infancia y mi familia..." en ningún momento hablé de mi deseo particular, porque creo que está claro que mi deseo es seguir disfrutando de este deporte en mi club, ¡gracias!".

El jugador no se esperaba esta titularidad. Tal y como declaró en la Cadena COPE, no pensaba para nada en asumir esta responsabilidad. "No sé nada. Ayer hizo más o menos un equipo titular. Y me dijo que iba a jugar yo. Me pillo hasta de sopetón. Llegué a preguntarle a Aitor si le pasaba algo", explicó el jugador del Levante. Sin duda, Paco López acertó de lleno en una alineación que sorprendió de primeras pero que tuvo el efecto que buscaba el técnico.

El planteamiento también fue muy positivo y así lo expresó Cárdenas: "Contra el líder es evidente que nos iban a llevar a su terreno en muchas fases del encuentro, pero a pesar de que no estábamos llegando nos hemos encontrado bien con balón y tampoco era un acoso de que nos iban a marcar. Son muy buenos". Finalmente, pudieron paliar ese acoso y salir del Metropolitano con tres puntos muy valiosos para su trayectoria en Liga.

Les han quitado 5 puntos en una misma semana, un rendimiento que seguramente ni ellos mismos se esperaban. "Es verdad que el otro día cuando empatamos dijimos: Oye, pues hemos rascado un punto de un partido que nos faltaba contra el líder. Y lo de ahora ha sido la bomba", remarcó Cárdenas. Los granotas ya estaban demostrando su gran rendimiento al llegar a las semifinales de la Copa del Rey. Pero estos dos partidos confirman su buen estado de forma y que este equipo está para darle más sustos a los grandes. Ya han puntuado ante Atlético, Barça y Real Madrid esta temporada. Este sábado mucha culpa tuvo de ello Dani Cárdenas.

