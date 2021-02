Sergio Ramos agita su futuro con varios 'likes': dardo al Real Madrid, guiño al PSG...

El futuro de Sergio Ramos entra en una fase clave. EL BERNABÉU ya adelantó que el capitán tenía que decidirse ya entre renovar con el Real Madrid o buscarse un nuevo equipo y, por ahora, solo se ha pronunciado en redes sociales. Eso sí, no lo ha hecho directamente. Tres 'me gusta' del camero han agitado las redes sociales por el trasfondo de los mensajes que le habían dedicado.

En Twitter se han ido haciendo eco diversas cuentas de varios 'likes' de Sergio Ramos a tres publicaciones de Instagram que hablan de su situación actual (su contrato se acaba en solo unos meses, a final de temporada) y su futuro, que podría estar lejos del club blanco si no llega pronto a un acuerdo por su renovación.

El primero de ellos es el que ha hecho saltar las alarmas: "El Real Madrid ya está convencido de que Sergio Ramos saldrá del club este verano", se lee en la publicación que cita la información de un medio de comunicación sobre el futuro del capitán. Y continúa con un mensaje contundente hacia el club: "Así es como tratamos a nuestras leyendas. Nos rompe el corazón".

Los 'likes' de Sergio Ramos sobre su futuro

La cosa va a peor con otro 'like' que ha salido a la luz y tiene que ver con el PSG. ¿Un guiño al club parisino?. En la publicación, en la que aparecen Sergio Ramos y Neymar, se puede leer una conversación ficticia entre ambos: "Neymar dice: 'Sergio, si firmas por el PSG, renuevo al día siguiente. Después de mi, Mbappé renovará. Si te unes al PSG, ganaremos al menos dos Champions League'".

Los likes de Sergio Ramos que agitan las redes sociales

El último 'like' de Ramos que ha sido 'cazado' permite al madridismo ser algo más optimista respecto a su futuro. Y es que se trata una declaración de amor de una cuenta madridista que le pide que no se vaya: "Espero que no nos dejes y que te quedes con nosotros para siempre", se puede leer:

"Por dónde empezar a describirte nuestro amor a ti. Tú que entregaste en cuerpo y alma por esta camiseta y que la representas maravillosamente. ¡Nadie puede y no quiere imaginar un REAL sin RAMOS! Así que por favor no hagas esto, no somos nadie sin ti, estamos perdidos sin ti, después de todos sus años de lealtad no puedes llevar otra camiseta. Eso sería imaginable. Espero que no nos dejes y que te quedes con nosotros para siempre. Te amamos el mejor Capitan en la historia del fútbol".

Los 'likes' de Sergio Ramos sobre su futuro

El mes de febrero será clave para conocer el futuro de Sergio Ramos. El capitán tiene que decidirse entre aceptar la oferta del Real Madrid o buscar un nuevo equipo. Hasta este momento, Ramos no ha recibido oferta alguna de otro club, aunque ya se le ha relacionado con clubes como PSG o Manchester United.

