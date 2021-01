Kroos, puro madridismo: da las claves de la grandeza y la exigencia del Real Madrid

Toni Kroos ha hablado en el podcast TOMorrow y ha dejado unas palabras destacadas sobre la grandeza del Real Madrid. En las filas del club blanco suma seis temporadas consecutivas y ha tenido tiempo de sobra para comprobar las dimensiones de la entidad merengue, aunque reconoce que pudo hacerlo desde el primer día.

Kroos también habla del final de su carrera deportiva. Tiene claro que es lo que quiere conseguir antes de colgar las botas: volver a ser campeón de Europa con el Real Madrid. Y es que, pese a tener cuatro Champions en su palmarés (una de ellas con el Bayern Múnich), el alemán quiere volver a ganarla de blanco.

Dimensión del Madrid

"Lo percibí por primera vez sin haber disputado ni un solo partido para el Real Madrid. Fue el día de mi presentación. Creo que en ningún otro lugar me hubieran recibido de esa manera, ante 30.000 personas que no vinieron por un partido sino para ver cómo daba pataditas a un balón durante tres segundos. Fue totalmente diferente a todo que le había visto y vivido hasta la fecha. La autoexigencia en cuanto al éxito y la cantidad de títulos habla por sí misma. No importa que sea en China, EEUU o a 300 kilómetros de Madrid, cuando ves la reacción de las personas te das cuenta de que viene el Real Madrid y ningún otro club. Es el club más grande del mundo"

Clave del éxito

"Es algo que se exige en el club en el que juego. Aquí, el éxito que tuviste pertenece al ayer. Lo más importante es el presente y la conquista del próximo título posible. Se inculca a la gente eso de no estar satisfecho con haber ganado este u otro título".

Exigencia en el Madrid

"La autoexigencia del Real Madrid es muy parecida a la mía, ya que algún día pretendo poner punto y final a mi carrera de la manera más exitosa posible. No quiero dejarme títulos por el camino para lamentarme después".

La Champions League

"Cuando has llegado a sentir lo que se siente al ganar una Champions, quieres volver a sentirlo una y otra vez. Puede que no lo logres durante unos años, ya que los demás también quieren ver cómo es, pero esa sensación de querer vivir de nuevo lo vivido, no desaparece".

Su gran objetivo

"A pesar de haberla ganado cuatro veces ya, sigo persiguiendo el objetivo de ganar la Champions por quinta vez. Será difícil y, si al final no es así, pues tampoco me fusilarán. Eso sí, mientras siga en activo quiero exprimir lo máximo".

Su retirada

"Algún día podré sentarme tranquilamente y decir lo que he conseguido y lo que me llena de orgullo. En esto del fútbol hay poco tiempo para saborear lo logrado. Aunque ganes un título siempre puedes ganar el siguiente. Y si pierdes el próximo partido, todo vuelve a ser malo de todos modos. Pienso que, algún día después de colgar las botas, se podrán recordar esos momentos, pero nunca con las mismas emociones que en ese preciso instante de la victoria. Por ello, pienso que no estaría nada mal tener algo más de tiempo para poder saborear ciertas cosas".