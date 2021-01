El once del Real Madrid ante el Alcoyano

Primer partido de Copa del Rey para el Real Madrid. Después de no jugar las primeras rondas al tener que disputar la Supercopa de España -en la que cayó en semifinales ante el Athletic, que a la postre resulto ganador del título al superar al Barcelona en la gran final de La Cartuja-, los blancos se estrenan ante el Alcoyano, equipo de la Segunda División B.

Para este duelo copero, el conjunto merengue no cuenta con importantes jugadores de su plantel. Zidane ha dejado fuera de la lista de convocados a pesos pesados como Varane, Sergio Ramos o Carvajal, quienes arrastraban molestias los últimos días; así como Rodrygo, que continúa de baja por lesión; Odegaard, que también está 'tocado'; y un Modric que tiene un merecido descanso.

La lista de ausencias invita a que se presenten importantes movimientos en el once titular del Real Madrid. Desde la portería hasta la delantera, pasando por la defensa y el centro del campo. Todas las líneas del equipo blanco tendrán modificaciones para la visita a El Collao este miércoles 20 de enero. Llega la hora de los Lunin, Odriozola, Mariano y compañía.

Once titular del Real Madrid ante el Alcoyano

La primera gran novedad llega en portería. Hasta la fecha lo ha venido jugando todo, tanto en Liga como en Champions, Courtois, pero ahora llega la oportunidad para Lunin. El portero ucraniano es el futuro y al fin los madridistas podrán verle en acción gracias a una nueva edición de la Copa del Rey.

Lunin se estrena y Odriozola vuelve. El donostiarra se ha visto fuera del once, aunque Carvajal no haya estado disponible. Pero la competición copera siempre es torneo de oportunidades para los menos habituales. El ex de la Real Sociedad se colocará en el lateral derecho, con Marcelo por el flanco izquierdo y Nacho y Militao formando esta vez como pareja de centrales.

Zidane no cuenta ni con Modric ni con un Odegaard que ha pedido salir ante la falta de minutos en el primer tramo de la temporada 2020/2021. Todo apunta a que Kroos estará en el banquillo por si fuese necesario, pero el que sí será de la partida es Casemiro, mientras que Fede Valverde e Isco serán los encargados de escudar al mediocentro brasileño en esta ocasión.

Nuevo tridente

En la delantera puede haber más dudas para formar el tridente, aunque también aquí se esperan curvas. Lucas Vázquez deja la defensa para volver a ocupar un hueco en el trío atacante, mientras que Vinicius volverá a saborear las mieles de la titularidad. En punta, Mariano podría tener la ocasión de demostrar que sin Jovic en escena, no hacen falta fichajes y que él es un '9' suplente de total garantía.

[Más información - Carvajal sigue con su calvario: no entrena por unas molestias y es baja ante el Alcoyano]