Courtois: "Mi relación con Zidane y Ramos fue un poco distante al principio"

Los inicios no son fáciles, y menos en el Real Madrid. Así lo ha vuelto a demostrar Thibaut Courtois, que se ha sincerado en una entrevista en la televisión belga. El portero belga ha explicado cómo se sintió en sus primeros días en el conjunto blanco hasta que se adaptó al nuevo club. Al llegar desde el Chelsea, previo paso por el Atlético de Madrid, había muchos madridistas que no estaban del todo convencidos con su llegada.

Además, cuando se convirtió en jugador blanco, tuvo una brutal competencia con Keylor Navas. Una cuestión que afectó a su relación con el capitán del equipo, Sergio Ramos: "Lo conocía un poco antes de unas vacaciones en Ibiza. Es un buen amigo de Navas, así que al principio no fue fácil para él. Pero me recibió bien, nunca tuvimos problemas". De hecho, el portero blanco reconoce que actualmente "nos rendimos el uno al otro".

Esto también tuvo que gestionarlo Zinedine Zidane, con la solución final que terminó con Keylor fuera del Real Madrid. Esto no tuvo nada que ver con la relación que tenían Courtois y el francés, tal cuál lo reconoce en Sporza. "Nuestra relación pudo haber sido un poco distante al principio, pero eso también se debió a que no tenía una historia con él como muchos otros jugadores. Él mismo se había dado cuenta y por eso tuve una buena conversación con él en el verano de 2019. Desde entonces nuestra relación ha crecido y ahora es muy buena", explicó el belga.

Courtois profundizó más en su relación con Zidane: "De vez en cuando se queda más tiempo entrenando para jugar al fútbol con él y dar pases largos. Todavía es bueno en eso. Es una persona muy tranquila, un buen motivador, pero también es sencillo. Lo dice como es. Le gusta el enfoque personal. A veces te lleva aparte después del entrenamiento para preguntarte cómo te sientes. Todavía no he visto eso a ningún entrenador".

Las críticas

Courtois también habla sobre las críticas que en ocasiones recibe por parte de algunos medios. "Soy bastante inmune a eso. El año pasado tuve un momento difícil y recibí muchas críticas aquí en España, no siempre con razón. Me llegan esas críticas, pero no leo todo. Mi secretaria de prensa filtra la noticia para que sepa de qué dirección sopla el viento", sentencia el jugador belga con respecto a lo que le llega.

El portero también da un consejo a todos los que están empezando en este mundo. "El mayor error de los futbolistas jóvenes es que miran en las redes sociales para ver qué se escribe sobre ellos. Pero simplemente te hace sentir mal. Si vas a tener eso en cuenta, morirás por ello. Tu cabeza se volverá loca si tienes que creer todo lo que hay en el periódico. Algo será cierto, pero no todo", explica un Courtois muy contundente con respecto al trato que hace la prensa deportiva sobre él y sus compañeros.

