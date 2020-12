Zidane: "Aguanto las críticas cuando el momento es complicado, pero ahora toca disfrutar"

Victoria del Real Madrid y van seis de manera consecutiva entre La Liga y la Champions League. El conjunto merengue se impuso al Granada en el Di Stéfano, en el que ha sido el penúltimo partido del año para los blancos. Marcaron Casemiro y Benzema en un encuentro en el que Rodrygo cayó lesionado y no pinta bien a priori. Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

El entrenador francés ha tenido que responder a la pregunta de por qué no ha jugado Hazard. El belga regresó a la convocatoria para el partido contra el Granada, pero acabó quedándose sin minutos. Zizou ha asegurado que no es por nada, sino porque no le pareció "oportuno".

Lo que no ha querido ni entrar a valorar es por qué no rota. Ha regateado la pregunta al afirmar que sigue pensando lo mismo y que todos serán importantes hasta final de temporada. Por otro lado, no ha olvidado mostrar lo orgulloso que está de sus futbolistas por los buenos resultados.

Para 2021, ¿Champions o Liga?

"Nosotros vamos a seguir trabajando bien. Hay muchos partidos por delante, son seis victorias consecutivas y habrá muchos momentos el año que viene diferentes. Yo lo que pido es seguir trabajando bien. Ahora los chicos tienen unos días para estar con la familia y luego ya tocará trabajar muy duro".

Hazard, sin minutos

"No lo he considerado oportuno. Era un partido complicado y ya está. Hay que hacer las cosas en el momento y he preferido no sacarle, de momento. Ahora vamos a descansar y luego poco a poco irá entrando".

Otra vez sin rotaciones

"Siempre preguntas por lo mismo y te voy a contestar lo mismo. Voy a seguir contando con todos y esto es un momento puntual -lo de no rotar-".

Premio al trabajo

"Creo que es el trabajo. Los jugadores saben que hay momentos complicados, en los propios partidos, pero también que esto lo sacamos todos juntos. Perderemos partidos otra vez, pero lo que vamos a intentar es ganar. De vez en cuando es inevitable, así que de momento vamos a disfrutar. Me alegro por los jugadores. Cuando el momento es complicado, aguanto las críticas y por eso ahora toca disfrutar de lo que hicieron todos mis jugadores".

Éxito de equipo

"El éxito es de todos. Sabemos lo buenos que son los jugadores, pero esta racha es un premio al trabajo de todos ellos. Queda mucho y hay que seguir así".

Feliz Navidad

Antes de irse, Zidane quiso felicitar estas fecha a todos. "Felices fiestas a todos y feliz Navidad", dijo el entrenador francés para a continuación salir de la sala de prensa de Valdebebas. El Real Madrid volverá a jugar antes de que acabe el 2020, será el próximo miércoles 30 de diciembre frente al Elche.

