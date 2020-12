Zidane, sobre las quejas de Koeman: "Me molesta porque yo nunca me meto con los árbitros"

El Real Madrid afronta este miércoles el penúltimo partido del año contra el Granada. Los blancos suman cinco victorias consecutivas (cuatro en La Liga) y busca la sexta contra el equipo nazarí. El equipo andaluz, que sigue afianzado esta temporada entre los puestos europeos, será una dura prueba para los de Zidane y su fortaleza para mantenerse en una dinámica positiva de resultados.

Zidane analizó el encuentro en rueda de prensa. El técnico francés compareció ante los medios de comunicación en un día cargado de noticias en el entorno blanco, siendo el regreso de Iker Casillas, su excompañero, a la institución. Sobre esto y asuntos como la baja de Luka Modric fue preguntado en la sala de prensa desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, no inició el entrenamiento junto al resto de sus compañeros por una sobrecarga muscular en su pierna izquierda e Isco Alarcón se incorporó al grupo y podría estar listo para enfrentarse al Granada.

Zinedine Zidane, durante un partido de La Liga LaLiga

Lesión de Modric

"Está con molestias. Lo que tiene, que no ha entrenado esta mañana, esperemos que sea poca cosa. No vamos a arriesgar, aunque por lo que hemos visto es poco. A ver si en estos días de descanso podemos recuperarle rápido".

Quejas de Koeman

"Molesto porque nunca me meto con los árbitros. Son parte del juego y aciertan o no como los jugadores y todos en la vida. No me meto nunca. Sobre las palabras de Koeman, ni te digo. Solo pensamos en el partido de mañana".

Problemas del calendario

"Sabes lo que pienso, hay muchos partidos. Nosotros vamos a jugar los partidos que nos toque jugar. El club siempre ha sabido hacer bien las cosas".

Ahora no rota

"Me hacéis reir, eh. Con cariño -risas-. Si hago rotaciones que por qué las hago. Si no las hago, es que no las hago. Yo tengo claro lo que voy a hacer y voy a contar con mis jugadores. Últimamente hemos rotado menos, pero los jugadores están preparados y entrenando bien. Hay muchos partidos hasta final de temporada y cuando les toque tienen que estar metidos".

La vuelta de Casillas

"Sabemos la persona que es Casillas, lo que ha hecho, lo que es para el madridismo. Es una buena noticia que vuelva al club de su corazón para aportar lo que él sabe".

Cómo está Hazard

"Veo muy bien anímicamente a Hazard y está entrenando muy bien con nosotros. Hay que hacer las cosas con paciencia".

Hablar de los arbitrajes

"Es verdad que se habla mucho cuando hay episodios puntuales en un partido, pero eso es lo que tiene el Madrid. Es un poco pesado contestar fuera de la pregunta, pero lo que nos interesa es el partido de mañana, debemos estar concentrados, intentar ganar los tres puntos".

Liga contra el Atleti

"Sabemos la dificultad de esta Liga, si preguntas al Atleti te van a decir lo mismo. Hay muchos equipos que pueden ganar esta Liga, siempre tienes que luchar. Vamos a tener muchos equipos al final para ganar esta Liga".

¿El mejor momento de Benzema?

"Creo que es el mejor momento de Benzema. Lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Lo que está haciendo es fenomenal y lo que viene creo que será aún mejor. Es lo que deseamos para el equipo, para él. Es, además, su ambición".

Fichajes deseados

"¿Si al Madrid le tocase el Gordo? Que el dinero vaya para otra cosa. Como tú dices la situación es complicada, entonces no vamos a pedir nada".

Isco, con ganas

"Isco está mejor de su golpe, le veo siempre con ganas. Es un jugador especial. Los que juegan menos quieren ayudar al equipo y es complicado. Es la situación de hoy, ,estoy contento con todos y lo que tenemos que hacer es seguir en esta línea".

Confianza en Asensio

"Yo siempre confío en Asensio, es un jugador de talento, de presente y futuro. El equipo está jugando bien, los últimos partidos no ha jugado mucho. Debe trabajar bien y aportar lo que sabe. Como todos los demás".

Equipos que se encierran

"Cuando jugamos contra un rival más replegado, no sólo el Madrid, es complicado. Cuando juegas contra un equipo más abierto tienes más espacios. Hay que tener paciencia contra los equipos que se cierran atrás. No creo que el Granada se vaya a quedar atrás mañana

