El autor del reportaje de Sport sobre Martínez Munuera: "Sino no pitan tres penaltis al Madrid"

El autor del reportaje sobre el padre de Munuera: "Sin esto no le habrían pitado penaltis al Madrid"

El diario Sport se retractó esta semana del polémico reportaje realizado tras el último Clásico que tenía a Juan Martínez Munuera como protagonista. Dos periodistas del periódico catalán se desplazaron a Benidorm con el objetivo de destapar el supuesto madridismo del colegiado. El resultado fue una farsa ante la que, casi dos meses después, su periódico ha tenido que dar marcha atrás.

El redactor del reportaje es Ivan San Antonio, periodista y "mercenario" del diario Sport, tal y como se define en su cuenta de Twitter. La Tribu de A Diario en Radio MARCA ha contado con su presencia en el programa de este jueves y su participación ha dado de qué hablar. El autor del reportaje titulado 'UN COLEGIADO CON PASIONES MUY BLANCAS', lejos de disculparse, defiende el fin de la pieza.

"Se cometió un error de forma, no de fondo. El objetivo era descubrir el madridismo de este colegiado de Benidorm y eso se consiguió. Al final nos olvidamos de dónde viene todo. De una jugada donde hay un penalti que no es penalti. Para mí no era y había una falta previa", se reivindica tras ser el protagonista de la polémica.

La portada del Diario SPORT (26:10:2020)

Solo dos días después de la celebración de El Clásico, Sport encendía la mecha con una portada polémica ("Es un madridista confeso") en relación a Martínez Munuera. En ella, se apuntaba que el padre del colegiado era socio y fundador de la Peña Madridista 'Los Amigos', de Benidorm, algo que después desmintió la propia Peña. Casi dos meses después, esta semana, Sport emitía una nota asumiendo su error.

Si su periódico, el diario Sport, se retractaba de algunas afirmaciones del reportaje "por no ser en absoluto ciertas y por no haberse confrontado debidamente con otras fuentes solventes", San Antonio cree que su trabajo fue correscto y, además, tuvo efecto en el seno arbitral, pasando factura al Real Madrid.

"El periodismo también está para denunciar estas cosas y estoy convencido de que denunciándolo se logra más justicia. Si no sale ese reportaje, si no existe esa presión por parte del Sport, no le pitan tres penaltis al Madrid en Valencia", ha dicho sobre un partido que, por otro lado, se jugó 13 días después de la bochornosa portada de Sport.

No hay disculpas

Por último, pese a que su propio periódico admitiera la mentira, San Antonio rehuyó en La Tribu de A Diario a pedir perdón por su trabajo mal hecho: "Disculpas no tengo que pedir para nada. Yo hice mi trabajo y ya está. Hubo un error, él ha pedido rectificación y ya está. Lo de las disculpas es una cosa muy cristiana...".

Aunque el autor del reportaje tuvo tiempo también para quejarse, sorpresivamente, de una acción del Barcelona - Real Sociedad de este miércoles que fue solventada por el VAR: "Para ti es muy claro (el penalti de Lenglet en El Clásico) y para Sánchez Martínez, que es el árbitro de ayer y que estuvo a punto de anularle un gol a De Jong. Lo de ayer se hizo de forma preventiva. Es el primer fuera de juego que se pita en un gol. Normalmente, hasta ahora, no se pita ninguno hasta que se revisa en el VAR. Ayer, de forma preventiva, se pitó el fuera de juego", dijo para concluir.

[Más información: Sport se retracta de su bochornosa acusación a Martínez Munuera: "Es un madridista confeso"]