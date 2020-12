Sport se retracta de su bochornosa acusación a Martínez Munuera: "Es un madridista confeso"

Juan Martínez Munuera fue el colegiado encargado de arbitrar el último Clásico entre Barcelona y Real Madrid. El partido, con fecha del pasado 24 de octubre, acabó con victoria blanca (1-3) y cierta polémica en el lado culé, señalando directamente al arbitraje. Aquello se transformó en una portada del diario Sport que hizo arder las redes: "Es un madridista confeso", titulaba un par de días después.

Se trataba de un reportaje en el que vecinos de Martínez Munuera, en Benidorm, supuestamente desvelaban las simpatías del colegiado de El Clásico por el Real Madrid. Además, se aseguraba que el padre del árbitro, Juan Ramón, fue fundador y era socio de la peña madridista 'Los Amigos'. Ya solo eso levantó ampollas por la persecución del diario al colegiado de El Clásico para tapar los problemas culés de entonces y que a día de hoy se mantienen.

Pero la Peña Madridista 'Los Amigos' salió al paso desmintiendo toda relación con el padre de Martínez Munuera. Ni pertenecía a la Peña ni lo había hecho y ni mucho menos había sido su fundador. Salvino Navarro, presidente de la Peña, decía en Radio MARCA que "no es de nuestra peña ni lo ha sido". Además, aseguraba que no tenían relación: "Le conozco de vista como todos los que vivimos aquí y nunca ha estado asociado a la peña, al menos que yo sepa".

La portada del Diario SPORT (26/10/2020)

El desmentido de la Peña puso sobre la mesa la veracidad de aquella portada criticada y varias semanas después, este martes, el propio diario Sport ha emitido una disculpa, retractándose de esas informaciones publicadas el pasado 26 de octubre. El diario catalán ha colgado un artículo en el que reconoce el error:

"En relación con la noticia aparecida el pasado día 26 de octubre en esta misma sección bajo el título 'UN COLEGIADO CON PASIONES MUY BLANCAS', firmada por los periodistas de este diario Iván San Antonio y Valentí Enrich, la Dirección de SPORT se retracta públicamente de algunas de las manifestaciones vertidas en la misma por no ser en absoluto ciertas y por no haberse confrontado debidamente con otras fuentes solventes", comienza el comunicado del diario Sport.

En su comunicado, Sport resalta que en el registro de la Peña "NO CONSTA LA PRESENCIA COMO FUNDADOR NI NOMBRAMIENTO DE CARGO ALGUNO DE JUAN RAMÓN MARTÍNEZ". Además, reconoce que las manifestaciones de terceros en el reportaje, dos pesonas de Villajoyosa, no pertenecen al Villajoyosa CF, que no tuvo conocimiento de la pieza.