Sergio Santos, un nuevo caso Nacho Fernández en el Castilla

Sergio Santos es uno de los hombres fijos para Raúl González esta temporada en el Real Madrid Castilla. El canterano blanco ha jugado todo lo que podía jugar y solo se ha perdido el choque ante el Rayo Majadahonda durante la crisis de positivos en el filial madridista. Por esta razón y por las llamadas de Zidane a la primera plantilla, este lateral ha tenido que hacer de todo; no solo ha jugado en la derecha, que es su posición natural, también ha hecho de central y ha jugado algún minuto en la izquierda. Al más puro estilo Nacho Fernández.

Su polivalencia ha llamado la atención al técnico francés que ha contado con el canterano en muchas ocasiones este año. La gran crisis que sufrió en el lateral derecho propició su llegada a la primera plantilla. Aunque Lucas Vázquez solventó la papeleta de una manera muy destacable, Sergio Santos estuvo disponible para que Zidane tirase de él cuando lo determinara. Finalmente, no terminó debutando, pero no es descartable que lo haga en un futuro no muy lejano.

El francés también se quedó con los centrales justos en ese momento de la temporada y el hecho de que se desenvuelva bien en esa posición aupó su llamada al primer equipo. Zidane también llamó a Víctor Chust y, sin el central, Raúl colocó a Sergio como central en varios choques jugando a un gran nivel. La leyenda que ahora ocupa el banquillo del filial blanco ha encontrado en este jugador de Leganés un seguro de vida para su zaga. Es el Nacho del Castilla.

Sergio Santos, durante un entrenamiento con el primer equipo

En el derbi ante el Atlético de Madrid B regresó al lateral y se convirtió en una pesadilla para el ataque rojiblanco. El canterano no dejó que penetrasen por su banda ni una sola vez. Además, sus incorporaciones siempre son sinónimo de peligró y así llegaron varias ocasiones claras de los merengues. Santos está demostrando ser el jugador más completo de la plantilla y, con este nivel, parece difícil que no encuentre partido tras partido un hueco en el equipo titular.

Completo

Guillem es un gran lateral y Chust y Gila forman una pareja de centrales más que contundente, pero Santos está destinado a ocupar alguno de las posiciones semana tras semana. Los problemas que está teniendo Miguel Gutiérrez también le señalan como objetivo de la banda izquierda en algún momento, aunque Retu está dejando buenas sensaciones.

Santos es un proyecto de zaguero más que interesante para el Real Madrid. Son muchos los equipos que han estado atentos al lateral de Leganés y que incluso se han interesado por sus servicios para este año. El canterano blanco está dando un paso más que trascendental este año con su rendimiento y desde el club están muy atentos a lo que pueda hacer de aquí al final de la temporada.

Comparte orígenes con Dani Carvajal, es similar a Nacho Fernández y ha mamado madridismo desde bien pronto en La Fábrica. Lo que pase en el futuro es una incógnita aún, pero el presente invita al optimismo con Sergio Santos.

