El Madrid sucumbe ante el Milan en la tanda de penaltis y se despide de la Youth League

No pudo ser. El Real Madrid no estará en la Final Four de la Youth League después de caer en la tanda de penaltis frente al Milan en el choque de cuartos (1(4)-1(3)). De esta manera, se escapa la posibilidad de repetir el título de 2020.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa hizo un gran partido, sobre todo en el pero un pequeño detalle acabó empatando el choque y, desde entonces, los de Arbeloa le perdieron un poco la cara al partido y todo se acabó resolviendo en la tanda de penaltis.

En la muerte súbita los blancos no estuvieron del todo acertados. Fallaron dos de los cuatro penaltis que lanzaron y los italianos tan solo perdonaron en el que fue su primer 'matchball'. A la segunda no perdonaron y dejaron al cuadro madridista fuera de la ansiada Final Four.

El Madrid, que jugaba de visitante, saltó al verde con mucha personalidad y propuso mucho más que su rival. Mereció el gol y lo logró gracias a Gonzalo desde el punto de penalti. Sin embargo, el hecho de jugar con ventaja pudo jugarles una mala pasada.

El tanto de penalti de Gonzalo llegó pasada la media hora de partido. Golpeó seco, raso y ajustando su disparo a la cepa del poste izquierdo del meta italiano para poner a los blancos por delante en la eliminatoria. Justo antes del descanso, De Llanos tuvo en sus botas aumentar la renta, pero falló en un mano a mano.

Reacción italiana

Mejoró el cuadro transalpino en la segunda parte y a los once minutos de la reanudación logró poner la igualada en el marcador. Sia fue el autor del gol inventándose una jugada de fantasía para acabar batiendo a Ferran.

Los de Arbeloa bajaron el nivel tras el golpe del gol y estuvieron cerca de encajar el segundo a falta de veinte para el final. Zeroli puso un envío envenenado al interior del área rival, pero Camarda no llegó por milímetros.

La tensión se apoderó de ambos conjuntos en los últimos minutos. No era para menos, perder la eliminatoria en ese momento era echar a perder mucho botín. Al final, la eliminatoria quedó vista a la tanda de penaltis.

El Madrid comenzó lanzando y Cristian no falló su penalti. Tampoco lo hizo Bartesaghi que igualó la contienda. Fue ahí cuando se torció el choque para los blancos. Yáñez falló y Simic puso por delante a los italianos.

Los siguientes dos lanzamientos acabaron en el fondo de la red y Pol Fortuny falló una pena máxima que daba un 'matchball' al Milan. Scotti falló, Gonzalo dio vida a los blancos, pero Zeroli acabó cerrando la eliminatoria con un disparo centrado.