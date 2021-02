Loren Aguado, el lateral que se ha ganado la confianza de Zidane

La plaga de lesiones que el Real Madrid ha sufrido en el lateral derecho durante esta temporada ha sido una gran traba para los intereses del equipo. Aún así hay alguien que se ha aprovechado. Ese es Lorenzo 'Loren' Aguado. Este joven canterano merengue está siendo llamado día sí, día también por Zinedine Zidane para completar la nómina de jugadores en cada entrenamiento. Su prometedora carrera está viviendo una experiencia fundamental para su crecimiento.

Llegó a La Fábrica en 2010 al Benjamín B, por lo que es de los jugadores que han superado año a año la criba que supone pertenecer a una de las mejores canteras del mundo. Comparte el número de once temporadas como madridista junto a David Cuenca y Théo Zidane entre su generación del Juvenil A. Es de esos madridistas que conocen perfectamente el club y que, por ello, ha recorrido todos los recovecos de Valdebebas.

A sus 18 años, este madrileño se está haciendo un hueco habitual en la primera plantilla y no sería de extrañar que consiguiera alguna convocatoria. El regreso de Lucas Vázquez ha implicado que sus opciones se reduzcan, pero la lesión de larga duración de Dani Carvajal implicará que seguirá estando entre las variantes que Zidane podría seleccionar. Todo el cuerpo técnico le conoce a la perfección y se ha ganado muchos elogios tanto de sus compañeros como del equipo del técnico galo.

Su valor en la entidad no solo se mide por su trayectoria. No tiene un gran físico, pero sí es rápido y su fondo le acompaña cuando se tiene que pasar el partido entero corriendo la banda. Esa es la principal característica que destacan todos los que le han visto crecer en La Fábrica. Esto, sobre todo, lo demuestra al incorporarse al ataque. Además, su golpeo de balón ha servido para poner más de un balón en la cabeza de un compañero para que haga gol. También le ha servido a él para sorprender con disparos desde fuera del área.

Defensivamente puede tener más taras que virtudes, pero es bastante inteligente a la hora de posicionarse para corregir al compañero y para recuperar su posición ante una pérdida en ataque. En cualquier caso, seguramente sea el área de trabajo en el que más tiene que mejorar. Ese físico de 1,77 metros y su ligereza no acompañan cuando tiene que enfrentarse a un rival cuerpo a cuerpo. Todo lo fía a esa velocidad, que acompasada con un cuerpo más fibroso podría aumentar sus opciones.

No es el caso de un jugador que haya pasado de jugar de extremo a lateral, como suele ser común en la actualidad. Durante toda su carrera en el club se ha desarrollado desde la defensa, aunque le costó desarrollarse físicamente y eso hacía que algunos dudasen de su capacidad para hacerse un hueco entre los mejores. Como Miguel Gutiérrez, que también goza de oportunidades en la primera plantilla, su trabajo constante está obteniendo sus frutos.

Raúl también le tomó la matrícula temprano, cuestión por la que ha contado con él para algún encuentro llegando a debutar en el amistoso que jugó el Castilla en el mes de enero para recuperar la forma de las Navidades. Si miramos a esta posición, no hay jugadores que prometan mucho más que él. Guillem, aunque está siendo constante en el filial blanco, no parece del gusto del cuerpo técnico del primer equipo. No es así el caso de Sergio Santos, que su polivalencia para jugar como central también gusta. En cualquier caso, ninguno de los dos ha tenido tantas oportunidades como Loren.

En el Juvenil, un par de ausencias al principio de la temporada le hicieron perder el puesto en favor de Javi Rueda, cuestión que ha sido paliada en este 2021 ya que está contando para Jorge Romero. Todo esto está siendo compensado con la experiencia en la primera plantilla. Está dando un motivo más al madridismo para ilusionarse con otro canterano. En manos de Zidane está verle debutar en lo que queda de temporada.

