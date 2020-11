Heroico empate del Real Madrid Castilla frente al Poblense

Empate de mucho mérito para el Real Madrid Castilla. Los de Raúl visitaban Sa Pobla, el campo del Poblense, y se lleva de esta visita a las Islas Baleares un valioso empate cuando se vio por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones. Aitor puso por delante a los locales, Hugo Duro empató el choque, unos minutos después Alberto volvió a adelantar a los insulares y Sergio Arribas firmó las tablas finales en un final de partido frenético.

Víctor Chust y Hugo Duro volvían al equipo después de perderse la última cita por su convocatoria con el Real Madrid para la Champions League. Ambos serían las novedades de un once que volvía a contar con Peter Federico en la banda derecha y Álvaro Retu en el lateral izquierdo por los problemas físicos de Miguel Gutiérrez. Mario Gila también se quedaba fuera del once tocado, con el inamovible centro del campo que forman Blanco, Dotor y Sergio Arribas.

Pero no tendrían opción a demostrar nada. Un error de concentración en un balón en largo del Poblense sorprendería a Santos y Chust que perderían la marca de Aitor. El delantero local batiría con una vaselina a Toni Fuidías, que era la principal novedad del once en lugar de Luis López, para hacer el primero del choque. El conjunto que cuenta con ilustres de primera categoría como Dani Benítez o Pau Cendrós se ponía por delante en el marcador y ponía las cosas muy cuesta arriba.

El Castilla mejoraría con el paso de los minutos. El conjunto blanco crecería por medio de las combinaciones de Antonio Blanco y Sergio Arribas. Precisamente el centrocampista que ya debutó con el primer equipo sería protagonista de la oportunidad más clara. Una falta al borde del área sacó a relucir su pierna zurda y en un disparo semirraso envió el balón al palo derecho de la portería de Imanol. Sigue dejando grandes detalles de su calidad.

Peter, protagonista

El jugador del juvenil empezó la segunda mitad muy activo, sobre todo porque dejó al acción polémica del encuentro. Cendrós agarró descaradamente la camiseta del extremo del filial dentro del área local, pero el colegiado no señaló nada. Su desborde estaba provocando faltas cerca del área. Raúl está muy contento con el rendimiento de este joven jugador que poco a poco se está asentando en este equipo. Peter da pasos agigantados en la entidad merengue.

En cualquier caso, los blancos seguían sufriendo mucho. Fueron varias las llegadas que hicieron que Toni Fuidías tuviera que seguir teniendo mucha influencia sobre el partido. Igual que ante el Atlético Baleares la sensación es que los de Raúl merecieron el triunfo, en la mañana de este domingo el equipo dejó mucho que desear.

Marvin haría su regreso tras la lesión en la segunda parte para tratar de dar un punto más al nivel que estaba dejando Peter. Su presencia en banda fue una buena noticia, pero mejor fue la llegada del empate. Hugo Vallejo, que también entró, peinó un balón aéreo para que Hugo Duro, quién si no, se estirase y colara el balón en la portería de Imanol. Esta vez no sería de cabeza, como nos tenía acostumbrado el ex del Getafe, pero primaba el trabajo ofensivo que estaba haciendo el filial.

Final frenético

Raúl introdujo con sus cambios hasta a cuatro hombres de ataque dejando en el centro del campo solo a Blanco y a Arribas. Eso provocaba que los ataques del Poblense fueran todos con muchísimo peligro. En el intercambio de ocasiones, el conjunto local encontró su premio particular. Unos minutos después del empate, no se arrugaron y, en un centro de Jaime, Alberto entraría con mucha fuerza de cabeza para volver a poner por delante al conjunto insular.

El final del choque sería frenético. Un nuevo balón colgado encontraría a Latasa, otro de los hombres de ataque que salió del banquillo, en el área. La pelota quedaría muerta después de que Imanol rechazara para que Sergio Arribas fusilase la portería. Ambos equipos contaron con más ocasiones hasta el final del choque, pero los porteros no dejaron que hubiera ningún cambio de marcador más.

[Más información: 'Air Castilla', Raúl crea un equipo de altos vuelos]