Campazzo cierra su futuro: el 'no' del Real Madrid, el fichaje por Estrella Roja y la llamada de Olympiacos

Se podría decir que el culebrón de Facundo Campazzo ha llegado a su fin. El jugador argentino está a pocas horas, o días, de confirmar su fichaje por el Estrella Roja. El base ha estado pendiente hasta última hora de que el Real Madrid reconsiderara su opinión, pero no ha sido así y finalmente comenzará una nueva etapa en Belgrado.

La oferta llegada desde Serbia era tan potente que desde un primer momento, en el entorno de Facundo Campazzo sabían que iba a ser la definitiva. Después de los acercamientos de Fenerbahçe y de Milan tras cerrar su breve estancia en los Dallas Mavericks de la NBA, la gran esperanza del argentino era la del Real Madrid. Sin embargo, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, en el club tenían claro que no iban a hacer locuras a pesar de conservar derechos de igualar cualquier oferta.

El ofrecimiento del Estrella Roja era claro. Un primer contrato de 1,8 millones por lo que resta de temporada y una ampliación a 2,5 'kilos' por el próximo curso. El Real Madrid, que no ha superado el ofrecimiento 1,6 millones por año que ya le transmitió en verano, no podía moverse en esos números teniendo ya un presupuesto y una plantilla cerrados. Si conseguían convencer al jugador con esa oferta, le harían un hueco dada su calidad y su pasado, pero no iban a romper una planificación ya resuelta.

[El Real Madrid se atasca en un polémico final en Kaunas y cae ante Zalgiris]

La única vía posible para encontrar un punto de acuerdo era negociar cómo afrontar el pago de la deuda que tiene el base con el club blanco. Campazzo le debe al Real Madrid 2,6 millones de euros de su cláusula de salida a la NBA, la cual se activó cuando el argentino decidió aceptar la llamada de los Denver Nuggets. En la entidad merengue, que ya accedieron a flexibilizar el pago de la misma a través de cómodas cuotas, también estaban decididos a no hacer grandes concesiones en este aspecto.

Facundo Campazzo en un calentamiento con los Denver Nuggets Reuters

Nueva etapa en Belgrado

De esta forma, se le cerraban todas las puertas a un Campazzo que esperaba una vuelta atrás del Real Madrid en el plazo que tenían para igualar la oferta de Estrella Roja. Ahora, el jugador continuará su carrera al lado de su amigo Luca Vildoza y de un histórico del baloncesto europeo como Dusko Ivanovic. Su compatriota incluso ya ha celebrado el fichaje en redes sociales a pesar de que todavía no es oficial. Junto a ellos espera recuperar el nivel de juego que le llevó a ser la mayor estrella del Viejo Continente cuando lideraba al Real Madrid de Pablo Laso que dominaba en Euroliga.

[El Real Madrid consigue una trabajada victoria ante el Bayern en Euroliga con un gran Tavares]

El próximo verano será momento de volver a sentarse para hablar de su futuro, pero el rendimiento que muestre hasta entonces será clave. Campazzo, en su nuevo paso, ha conseguido incluir una cláusula de salida muy ventajosa. Pagando 50.000 dólares será libre, pudiendo romper su contrato con Estrella Roja de manera unilateral para salir libre al mercado. Y ahí arrancaría una pelea entre los grandes de Europa por llevárselo.

El Real Madrid espera ese momento, pero de nuevo sin prisas. El jugador cumplirá 32 años en marzo y lleva mucho tiempo sin cuajar una buena temporada completa, desde que abandonó el WiZink Center de la calle Goya. Por eso, ver el estado de forma en su retorno a Europa será clave. Pero también tendrán que estar atentos a los números que se manejen en la puja.

Facundo Campazzo durante un viaje

El intento de Olympiacos

Dado que el argentino ha suscitado el interés de grandes presupuestos como los de Fenerbahçe o Milan, se antoja una guerra al alza. Y los blancos ya no tendrán ningún privilegio sobre el resto. A última hora ha surgido el interés de Olympiacos tal y como ha informado el portal especializado Encestando.

Esta oferta no habría hecho cambiar los planes de Campazzo de firmar por Estrella Roja, pero sí añade un nuevo contendiente a esa batalla que se podría desatar a partir del próximo 30 de junio. Así pues, el futuro de Campazzo queda resuelto salvo terremoto de última hora. Al menos por lo que resta de curso.

Sigue los temas que te interesan