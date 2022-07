Sergio Rodríguez, tras su regreso al Real Madrid: "Estoy ilusionado por volver a este gran club"

"Estoy muy contento e ilusionado por volver a este gran club. Tengo muchas ganas de empezar ya la nueva temporada con la exigencia máxima del Real Madrid. Estoy seguro de que la adaptación va a ser muy rápida. Hay un equipo muy amplio, con mucho talento y la ilusión siempre es muy grande".

Motivación

"Disfruto cada día con el baloncesto. Me encanta jugar, entrenar, divertirme y ganar, que para eso nos sacrificamos. Tengo mucha ilusión y siempre con las miras puestas en los objetivos".

Temporada 2014/2015

"Esa temporada fue una pasada. lo ganamos todo y fue impresionante. Ojalá se pueda repetir, pero sabemos que es difícil. El objetivo inicial es trabajar cada día para estar bien y ser competitivos".

Sergio Rodríguez vuelve al Real Madrid

Más experiencia

"He vivido experiencias diferentes y he ganado estando fuera, pero la ilusión por hacer las cosas siguen siendo las mismas. Trabajaré al máximo para seguir ganando con este equipo. La experiencia que he tenido fuera me ha ayudado a conocer otros tipos de baloncesto y culturas. La familia y el grupo son algo que echas de menos".

Objetivos

"Tienen que ser pequeños para poder conseguir luego los grandes. Hay varios puntos de la temporada que son claves y tenemos que prepararnos bien para llegar a esos momentos en los que el equipo tiene que dar el máximo".

Euroliga con el Real Madrid

"Jugando en el Real Madrid, la Euroliga es un título que siempre es muy buscado e importante. Tuve la posibilidad de ganar una aquí jugando en casa y me encantaría repetirlo. Todos sabemos que jugar en el Real Madrid implica la exigencia de luchar por cada título".

Mensaje al madridismo

"Jugar en el WiZink siempre es especial. Es mi pabellón favorito desde siempre. He crecido profesionalmente jugando partidos importantes allí y poder volver es muy importante. Estoy de vuelta en casa, muy ilusionado y con muchas ganas de empezar la temporada. Os espero a todos en el WiZink. ¡Hala Madrid!".