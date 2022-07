La opinión de Pau Gasol sobre el despido de Laso y el nombramiento de Chus Mateo en el Real Madrid

La semana en la casa blanca ha estado marcada por la destitución de Pablo Laso y el nombramiento de Chus Mateo como nuevo entrenador del Real Madrid de Baloncesto. El movimiento no ha dejado indiferente a nadie y uno de los últimos en opinar al respecto ha sido Pau Gasol.

En declaraciones para RAC1, el mejor jugador español de basket de todos los tiempos se ha mostrado "sorprendido" por cómo se ha desarrollado este particular culebrón: "Me han sorprendido mucho las formas del Real Madrid. Hay cosas que se nos escapan y el Madrid es libre de hacer lo que considere, pero sí que sorprende la manera en la que se ha tratado a un entrenador que les ha dado tanto".

Eso sí, no ha desmerecido al nuevo míster del equipo blanco. De hecho, el mayor de los hermanos Gasol ha afirmado que Chus Mateo "ha demostrado su valía para hacerse con el cargo". Hay que recordar que el madrileño ha sido el segundo de a bordo de Pablo Laso y el encargado de coger las riendas del Real Madrid cuando el vasco ha estado ausente.

Chus Mateo, un madridista de cuna que ha derrochado pasión blanca tras su nombramiento: "Siempre tienes una ilusión. Empecé en el colegio Agustiniano y nunca te imaginas lo que te depara la vida. Siempre he sido muy madridista, me ha gustado ver todos los partidos de baloncesto del Real Madrid y me enganché desde muy pequeño. Es una ilusión y un sueño poder formar parte de esta etapa".

Los Lakers

En otro orden de cosas, Pau Gasol también se ha referido a la posibilidad, que parece que va tomando forma, de que su dorsal 16 sea retirada por Los Angeles Lakers. Por el momento, todo apunta a que esto acabará sucediendo, tal y como él mismo lo ha deslizado durante la citada entrevista.

Pau Gasol, durante un partido de los Lakers Reuters

"La ceremonia podría ser ya la próxima temporada. He hablado con la franquicia y la familia Buss y estamos todos muy emocionados. Es difícil anticipar un momento así. Si llega, serán demasiadas emociones, me costará mucho controlarme. Me emociona mucho que se pueda hacer realidad", ha sentenciado.

