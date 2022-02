El Real Madrid sufre en exceso ante Breogán y acaba pasando a semis con un Heurtel salvador

El Real Madrid salió vivo de la encerrona de Breogán en Granada y jugará las semifinales de la Copa del Rey. El equipo de Pablo Laso comenzó dominando el partido sin grandes complicaciones. Suspendió la actividad de Musa, estrella del cuadro gallego, y se fue a +13. Pese a ello, los Mrsic reaccionaron a tiempo y dejaron el triunfo en el aire a falta de cinco minutos. La veteranía acabó salvando al equipo merengue. Tenerife será el rival en semifinales. [Narración y estadísticas: Real Madrid 73-67 Río Breogán]

El líder de la Liga Endesa no pudo contar con Rudy Fernández. Tampoco con Carlos Alocén, quien recibió un pequeño homenaje por la dura lesión que afrontará estos meses. Sin embargo, las bajas no fueron excusa para salir duros desde el primer momento. El Real Madrid no quiso sorpresas y aprovechó la languidez defensiva de Breogán para tomar el mando. La defensa gallega no daba la talla y el 27-16 daba muestra de ello.

Desde entonces, el Real Madrid cayó en picado. La ausencia de Musa, desactivado en los primeros compases del encuentro, la suplieron Mahalbasic y Lukovic. Breogán ganó el segundo cuarto e hizo lo propio en el tercero. Una situación que le permitió llegar a los cinco minutos finales con posesiones para adelantarse. Ahí emergió la figura de Heurtel, fundamental con su visión de juego, y el dominio de Edy Tavares. Con sufrimiento y tensión hasta el último minuto, el Real Madrid ató una nueva participación en semifinales de la Copa del Rey.

