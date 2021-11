Yabusele anula la polémica arbitral y el Real Madrid se crece en Europa ante el Bayern

Victoria fundamental del Real Madrid ante un gran Bayern Múnich. El equipo de Pablo Laso brilló en la primera mitad, pero sufrió en la segunda gracias a la presión local y a la polémica arbitral. Dos técnicas y las expulsiones por faltas de Poirier y Tavares castigaron. Yabusele acabó siendo fundamental con 23 de valoración. [Narración y estadísticas: Bayern 76-80 Real Madrid]

La intensidad no bajó desde que el balón fue lanzado al aire. Pabellón estrecho y aficionados metidos en el partido, el clima era perfecto para vivir una jornada igualada. El Bayern fue quien abrió el marcador, pero el Real Madrid no tardó en establecer las que iban a ser sus reglas. El dominio bajo el aro, pese a que no llegaran los puntos, estaba siendo clave tras solo un minuto de partido.

Una vez encontrada esa puntería ofensiva, las cosas fueron mucho mejor para el equipo de Pablo Laso. Tavares no hacía prisioneros y estrenaba al cuadro merengue. Yabusele corría y el Real Madrid se marchaba hasta el 4-9. Con apenas un latigazo, el conjunto capitalino ya lucía una ventaja lo suficientemente esperanzadora como para domar al rival muy pronto. El único problema, y que se extendería durante todo el encuentro, serían las faltas con las que se cargó el conjunto español.

Un tapón de Hanga, que demostraba que el Real Madrid también estaba entonado en defensa, dejó al Real Madrid con el 4-11. El Bayern estaba contra las cuerdas si no lo remediaba... como finalmente hizo. Rubit resucitó a los suyos y, ante los fallos merengues en el perímetro, el Bayern consiguió igualar el primer cuarto con un 13-13 que no reflejaba realmente la velocidad del partido.

El Real Madrid se estaba encontrado cómodo y todo parecía ser cosa de tiempo. Un tiempo que cambió favorablemente al equipo blanco en el segundo cuarto. Llull frenó a los germanos cuando querían tomar la ventaja (17-16) y Vukcevic sacó provecho de la confianza de Laso para poner al Madrid por delante. El encuentro se frenaba ligeramente en anotación (una vez más), pero el combinado merengue lograba irse en el marcador con un Poirier excelso en la pintura y un triple de Heurtel poco después. Los de Laso tomaban ventaja con el 32-43 del descanso.

