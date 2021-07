El troleo de Mirotic a Hanga tras cambiar el Barça por el Real Madrid: "No te queda mal"

El Real Madrid hizo oficial el fichaje de Adam Hanga. El alero húngaro había desempeñado su función en el FC Barcelona desde 2017. Una larga trayectoria como culé que le llevó a ser un peso pesado del conjunto catalán. Sin embargo, con Jasikevicius a los mandos, su estancia había llegado a su fin. Tal ha sido el cambio de situación que Hanga estará a las órdenes de Laso en un movimiento que ha generado numerosas reacciones.

Una de ellas, y puede que la más comentada, la de Nikola Mirotic. Y es que no suele ser muy habitual que jugadores de Real Madrid o Barcelona se vayan al eterno rival. Sin embargo, la próxima campaña habrá varios casos y Hanga será uno. El húngaro, con una gran relación con Mirotic, ha tenido que 'tragar' con el troleo del hispano-montenegrino.

Mirotic ha aprovechado una imagen de Instagram para vacilar a Hanga. El húngaro había compartido una fotografía con la camiseta del Real Madrid con un breve texto donde celebrara su incorporación. "Contento de anunciar que voy a ser jugador del Real Madrid para las dos próximas temporadas", escribía en su pie de foto el alero. "Estoy muy emocionado", recalcaba.

Hanga incluso aseguraba en el mismo texto que afrontaba "este nuevo reto, esta oportunidad" con "humildad y agradecimiento". Un emotivo mensaje que, pese a todo, no ha evitado que más de uno haya intentado bromear con su fichaje por el Real Madrid, eterno rival del Barcelona que hasta hace unas semanas defendía.

Mirotic, que sabe bien lo que es cambiar de lugar, no se ha abstenido. "No te queda mal Adam", ha escrito en la misma fotografía, generando a su vez numerosos comentarios de otros aficionados. De igual manera, jugadores como Causeur, que ahora será compañero, u otro ex del Barcelona como Singleton, han mostrado cierta sorpresa por su llegada a Madrid.

Hanga, que estuvo cerca de vestir de blanco en 2017, cierra el círculo poniéndose a las órdenes de Pablo Laso. Por el momento, ya se ha fijado como reto ganar los cuatro títulos a los que aspira el equipo blanco: Supercopa, Liga, Copa y Euroliga. Fácil no será y menos cuando el Barça que abandona se está reforzando con grandes nombres.

La llegada de Hanga no es el único fichaje que se producirá entre eterno rival y eterno rival. Eso sí, en todos los casos sin negociación entre clubes, pues se trata de jugadores que habían rescincido sus contratos o simplemente habían expirado. Hanga, sin ir más lejos, tendrá de compañero a un Thomas Heurtel cuya marcha del Barcelona ha estado envuelta en polémica. Y, por el contrario, Laprovittola jugará de azulgrana si nada se tuerce. El argentino acabó contrato y tiene serias opciones de vestir como culé.

