El Real Madrid mantiene opciones de fichar a Micic: su salto a la NBA, en el aire

La estrella de la última temporada de Euroliga todavía puede seguir jugando en Europa. Micic, líder de un Anadolu Efes campeón de la competición continental, baraja aplazar su salto a la NBA. Un destino que parecía fijo hace unos meses y que, a la vista de las circunstancias, puede cambiar muy pronto. El agente del base ha reconocido que no irá a la mejor liga del mundo solo para ser suplente. Una noticia que, en parte, favorece al Real Madrid.

El club merengue, cabe recordar, se fijó en Micic hace dos años para reforzar el puesto de base. Finalmente, y tras muchos rumores, el serbio acabó renovando con Anadolu Efes por dos temporadas con el objetivo de triunfar en la Euroliga. Y esas dos temporadas, firmadas en 2019, llegan a su fin este mismo verano. De no saltar a la NBA, su futuro en Europa plagado de cábalas podría reiniciarse.

"Está listo para ser un gran jugador en la NBA, pero no estoy seguro de que suceda este año. No permitiré que Micic tenga la misma fe en la NBA que tenía Vassilis Spanoulis para sentarse en el banquillo", ha reconocido Misko Raznatovic, uno de los agentes más populares y que lleva la carrera de Micic.

"Micic no irá hasta que todo esté bien, tal vez este año, tal vez no. Todo sigue abierto, si la NBA no es lo suficientemente buena y justa con él, tendrán que esperar a Vasa un año más", ha explicado Raznatovic en una entrevista para Novosti. Palabras que revolucionan el mercado y abren numerosas opciones para el recientemente designado MVP de toda la Euroliga.

Micic, base de 27 años y casi dos metros de altura, se ha convertido en un factor diferencial en el baloncesto europeo. Sus movimientos, en muchas ocasiones, recuerdan a los de un Luka Doncic que con mucha menos edad lidera en los Mavs. Tras renovar, el curso pasado no pudo coronar la temporada con el título europeo ante la suspensión de la Euroliga. Esta campaña, y tras ganar al Barça, los de Ataman lograron ese ansiado y merecido objetivo.

Con una media de más de 16 puntos, casi cinco asistencias y cerca de 18 créditos de valoración, el jugador de Anadolu Efes ha firmado un nuevo año para enmarcar en la competición continental. La única duda que falta por resolverse es si seguirá generando este tipo de números y si lo hará en el mismo equipo.

La revolución del Madrid

El club merengue ha comenzado a organizar su próxima temporada antes de tiempo. Por el momento, la entidad tiene ya cerrado un acuerdo para Heurtel. Y, siguiendo ese objetivo de reforzar el puesto de base, se puso la atención en el jugador de Baskonia, Pierria Henry. Sin embargo, la NBA también le sigue de cerca y podría complicar la operación. A ellos se suma, como cara nueva, un Poirier ya incorporado y que está destacando en este inicio de playoffs. Incorporaciones de nivel y que no serán las últimas.

