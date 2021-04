El Real Madrid se entrega al espíritu de Llull para vencer al Joventut en el debut de Poirier

Venció el Real Madrid en el encuentro correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa por un resultado de 101-92. No le puso las cosas nada fáciles el Joventut de Badalona, un equipo muy competitivo que vivió un gran día desde el lanzamiento exterior y que se mantuvo por delante en el marcador desde los compases iniciales del choque hasta el último y decisivo cuarto [Real Madrid 101-92 Joventut de Badalona: Narración y estadísticas].

Finalmente, el despertar del equipo de Pablo Laso llegó en un último cuarto primoroso con mucho acierto desde el triple y con Llull desatado que contagio su espíritu irreductible a todo el equipo para darle la vuelta al marcador y seguir con la racha imperial de triunfos en la competición doméstica.

Competido duelo entre Real Madrid y Joventut desde los primeros compases del duelo. Pablo Laso, que contaba en la plantilla con el retorno de Thompkins y con el recién fichado Poirier, comenzó con un quinteto muy protagonista en el juego exterior. Laprovittola al mando de las operaciones, Abalde y Causeur por fuera y Tavares y Garuba en la pintura. A pesar de la buena salida de los blancos, Joventut no daba tregua. Intercambio de triples entre Causeur y Pau Ribas para poner el 11-10 en el marcador a falta de 05:35.

Los de Carles Durán siguieron con su idea de castigar al Real Madrid desde más allá del arco exhibiendo unos porcentajes de acierto altísimos. Tanto es así que tras dos triples consecutivos se acercaron a la decena de puntos de ventaja. Laso movió su banquillo y dio entrada a Carlos Alocén, todavía entre algodones por su lesión en el dedo, y al recién fichado Poirier. El Madrid mejora y empieza a sacar partido de su poderío en la zona, pero Joventut no se rinde y sigue mandando en el primer acto. Al final del primer cuarto, 18-24.

Buenos minutos de Vincent Poirier en su debut con la camiseta del Real Madrid, demostrando su movilidad en el poste alto y su intimidación defensiva. Sin embargo, los blancos seguían estando por detrás en el marcador ante un Joventut muy serio. Poco a poco, los de Pablo Laso consiguieron ir reduciendo la diferencia en el marcado hasta situarse a tiro de los de Carles Durán. La entrada de Thompkins en pista y de Carroll supuso una mayor amenaza también en el tiro exterior para poder abrir el juego dentro de la pintura. El 'francotirador' de Wyoming aprovechó un rebote ofensivo para poner el 36-38 en el marcador a falta de 04:30 para el descanso.

Mientras tanto, Joventut se seguía agarrando al acierto en el triple y a un inspirado Pau Ribas que con su 3 de 3 desde el perímetro se mostraba como la principal amenaza. El exjugador del Barça era el máximo anotador del partido. Por parte de los blancos, Laso volvió a mover su pizarra en la recta final del primer tiempo buscando recortar la renta. Un motivado Laprovittola ante su exequipo se puso junto a Fabien Causer al mando de las operaciones y revitalizaron a los blancos. Poirier cerró con buenos minutos también su participación en el segundo acto y el Madrid consiguió quedarse de nuevo a tiro de los de Carles Durán tras vencer en el parcial del segundo cuarto. Al descanso, 44-47.

Garuba inicia una penetración frente al Joventut ACB

El paso por vestuarios no le sentó nada bien al equipo de Pablo Laso que regresó a la pista con dudas y con muchos errores de imprecisión en el tiro, el pase e incluso en el bote. Tavares, un tanto desesperado, no conseguía imponer su ley bajo los tableros como viene siendo habitual. Además, el acierto desde el triple no cesaba por parte de Joventut que estaba exhibiendo una carta de tiro espectacular. El Real Madrid no le perdió la cara al partido y consiguieron reducir la diferencia sacando partido del contrataque y del poderío de un Tavares cabreado con el mundo. No le estaban saliendo las cosas al caboverdiano. Causeur, tras un excelente robo de balón, ponía el 57-62 a falta de 04:30.

En este tercer cuarto, el partido estaba teniendo muchas imprecisiones y pérdidas de balón un tanto inexplicables, fruto de la tensión que se respiraba en la pista con un resultado realmente sorprendente. Morgan, con 15 puntos y 6 rebotes, ejercía de faro de los de Badalona que amenazaban con presentarse en el último cuarto con una renta muy prometedora. En el Madrid, Garuba se destapaba como el jugador de la segunda mitad. El tercer cuarto de los blancos estaba muy marcado por las faltas. A todo esto, Pau Ribas seguía a lo suyo con un recital desde el triple para dar la victoria parcial a Joventut en el penúltimo acto. Al final del tercer cuarto, 65-72.

El Real Madrid despierta

No abrió mal el último cuarto el Real Madrid. Un triple abierto de Llull y un ganchito de Tavares para ponerse a tan solo dos puntos. En tan solo minuto y medio, el Real Madrid consiguió echar abajo la resistencia de Joventut y borrar de un plumazo la ventaja. Garuba, ágil en la zona para palmear, comenzaba un partido nuevo con algo más de ocho minutos en el reloj tras un prometedor 7-0 de parcial. Si en el conjunto de Badalona estaba un renacido Pau Ribas tirando del carro, los blancos tenían a un Llull desatado que con 4 triples ponía al Madrid por delante de nuevo. El de Mahón estaba de dulce y clavaba otro. Además, acogió en su festival a Carroll que con tiro exterior desde la cabecera empezaron a abrir el hueco. Hasta Poirier se unió a la fiesta. Los blancos ya ganaban por 88-80 a falta de 04:10.

Los blancos pusieron definitivamente la directa gracias al acierto exterior y se acercaron a ventajas cercanas a los 10 puntos para terminar de hundir la moral de un Joventut que había visto como había sido superior en los tres primeros cuartos, pero que no había sido suficiente para llevarse la victoria de la casa del líder. No obstante, el partido no terminó sin contratiempos para el Real Madrid ya que con el encuentro casi resuelto, Garuba tuvo que pedir el cambio al hacerse daño en el gemelo tras ejecutar un mate de forma muy potente. Victoria sufrida para los blancos con disgusto final.

Real Madrid 101-92 Joventut de Badalona

Real Madrid: Laprovittola (10), Causeur (10), Abalde (12), Garuba (14) y Tavares (12) -cinco inicial- Poirier (9), Alocén (-), Carroll (13), Thompkins (6) y Llull (15).



Joventut Badalona: Bassas (5), Ribas (20), Morgan (15), Parra (5) y Brodziansky (15) -quinteto titular-, Dimitrijevic (13), Tomic (8), Dawson (2), Parrado (2), Ventura (3), Allen (-) y Birgander (4).

Parciales: 18-24 | 26-23 | 21-25 | 36-20



Árbitros: Fernando Calatrava, Alberto Baena y Alfonso Olivares. Eliminaron por faltas a Connor Morgan (32')



Incidencias: Partido de la jornada 32 de la Liga Endesa disputado a puerta cerrada en el WiZink Center de Madrid.