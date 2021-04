Pablo Laso responde a los fichajes del Real Madrid: "Me llamó mi mujer..."

El Real Madrid se llevó un triunfo determinante a nivel anímico ante el FC Barcelona. El equipo catalán buscaba apretar la pelea por el liderato y llegaba tras finalizar la fase regular de la Euroliga en la primera plaza y sin oposición. Los de Laso, por su parte, contaban con la reciente salida de Deck y la lesión de Thompkins. Pero, pese a las dificultades, el triunfo acabó del lado visitante con un final de infarto.

Por ello, el técnico del Real Madrid, defendió el buen papel de su equipo al término del partido. Pablo Laso reconoció que se cometieron errores y no se jugó del todo bien, pero que la seguridad que reflejaron sus jugadores le permitió ser optimista. "Lo que dije en la previa es lo que ha ocurrido. No hemos hecho un gran partido, hemos cometido errores que nos han castigado, son un gran equipo, pero en aspectos básicos del juego estamos sólidos y eso es lo que me da la tranquilidad", subrayó.

"Hemos sabido sufrir defendiendo, reboteando, hemos tenido problemas de falta y todo el equipo ha rotado. No entrábamos en bonus en el tercer cuarto y en el último hemos estado más agresviso", destacó el entrenador merengue. El punto de inflexión, para mal, fue una canasta del canterano Vukcevic: "A partir del triple de Tristan hemos celebrado demasiado pronto la victoria".

Laso, sobre el rendimiento de Garuba o Vukcevic: "No me sorprende, porque les veo todos los días. Confiamos mucho en estos chicos que llevan muchos años trabajando para competir a este nivel". #LigaEndesa pic.twitter.com/l3OUSQihxt — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) April 11, 2021

El entrenador del Real Madrid, además, defendió el papel de canteranos como Vukcevic o Usman Garuba. "No me sorprende"; indicó tajante. "Siempre lo digo. Les veo muchos días. Tú tienes un hermano que se encarga de esto", bromeó con Lucio Angulo, encargado de la entrevista en Movistar + y hermano de Alberto Angulo, responsable de la cantera del Real Madrid y uno de los artífices del buen resultado de La Fábrica.

"La grandeza del club está en tener gente que mejora cada día y está preparada para jugar en el primer equipo. Los últimos años hemos metido mucha gente que venía de la canetera. Confiamos en estos chicos que llevan años trabajando", afirmó el técnico vitoriano.

Respecto a los fichajes, Laso se mostró mucho más dubitativo y evitó dar detalles. El entrenador merengue incluso contó una anécdota con su mujer: "Me ha llamado mujer al mediodía y me ha preguntado que sí sabía algo. Le he dicho: 'Bastante tengo con el partido de hoy, como para pensar en el futuro'". Laso se retiró a vestuarios y certificó una semana de oro: dos triunfos, clasificación para playoffs de Euroliga y afianzamiento del liderato de ACB.

La reconstrucción del Madrid

El equipo merengue realizará varias incorporaciones la próxima temporada. Pero algunas como la de Poirier se han acelerado tras la marcha de Deck y el francés se incorporará al plantel blanco este mismo lunes. El pívot será inscrito en ACB -en Euroliga está cerrado el plazo- y ayudará a Tavares para no agotar al caboverdiano. Igualmente, de cara al año que viene están también cerrados los fichajes de Henry y Heurtel, ambos bases franceses de primer nivel.

