Pablo Laso, tras el polémico arbitraje en el partido de Euroliga : "Todo el puto año aguantándolo"

Pablo Laso no tuvo un partido fácil ante el Zalgiris. El equipo merengue venció a los lituanos y recuperó las buenas sensaciones tras dos derrotas consecutivas. Sin embargo, el técnico vitoriano no pudo controlar el cabreo por la actuación arbitral. El entrenador del Real Madrid, tanto durante el partido como en las declaraciones posteriores, reflejó su contrariedad por las decisiones del trío que dirigía el encuentro.

Y es que una de las peculiaridades de la noche fue que el Real Madrid no tiró ningún tiro libre en todo el encuentro. "Todo el puto año aguantando estos arbitrajes", estalló en pleno partido el vitoriano. Unas palabras que se escucharon fácilmente en un pabellón donde no hay aficionados. "Mis jugadores me han preguntado si alguna vez en mi carrera había visto un partido así", detalló al poco de terminar el duelo en Dazn.

"No lo había visto nunca. Me han pasado que hubo un equipo que tampoco tiros libres en el año 2016-17, creo que fue el Maccabi en la cancha del Estrella Roja. Es un dato que es bastante claro y debemos aprender, pero ya está", sentenció ya en rueda de prensa, aunque con su enfado habiendo quedado confirmado.

Causeur penetrando a canasta

Respecto a su renovación, que aún no es oficial, Pablo Laso ha subrayado que "si el Real Madrid quiere", y él también, "va a ser muy fácil". "Estoy muy contento con el grupo de trabajo, con los jugadores… Tengo un grupo magnífico en cuanto ayudantes y toda la gente que trabaja para que este equipo y este club sea un referente. Si todos quieren entenderse es normal que se entiendan", recalcó ante los medios.

Laso, pese a que superará la década en el mismo vestuario, ha explicado que no está "cansado" y que mantiene la misma ilusión desde que llegó. "El día que no la tenga estaría engañándome", afirmó ante los medios de comunicación tras la importante victoria.

Rival difícil

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, trabado. Nuestro trabajo defensivo ha sido magnífico. Incluso en el rebote. Hemos sido capaces de dominarles y tener el control del partido. Ofensivamente, no hemos tenido tanta fluidez debido a las pérdidas, algunas muy evitables. Pero me voy muy contento con el trabajo del equipo y le doy mucho valor a ganar este partido".

Fallos del equipo

"Todos los encuentros de Euroliga son importantes y todos son difíciles y complicados. Jugamos contra un equipo que está intentando meterse en playoff y cuando estás llegando al final estas victorias cobran más importancia. Era importante también recuperar la sensación de dominio en el juego que creo que hemos conseguido, aunque debemos mejorar en el tema de las pérdidas".

La actuación de Deck

"Todo el equipo ha estado muy bien y Deck ha lucido en un aspecto que la gente no valora, que es leer el partido. Hemos sabido buscarle abierto y ha tenido mucho acierto. Eso hace que sus números resalten más. Ha hecho un partido muy sólido y me alegro por él y por la victoria".

