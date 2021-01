El troleo del MoraBanc Andorra tras el triple de Tavares: "Vamos a impugnar"

El Real Madrid logró vencer a un peleón MoraBanc Andorra. Un triunfo necesario para los ánimos del cuadro merengue que, tras una mala racha en Euroliga, necesitaban recuperar sensaciones. Tal fue el nivel que en el equipo de Pablo Laso hubo una sorpresa: Edy Tavares, acostumbrado a ser protagonista por su poderío en la pintura, dio la campanada con un triplazo a favor del conjunto blanco.

El gigante de Cabo Verde no acostumbra a lanzar lejos de la pintura. Si bien ha demostrado a lo largo de los años que tiene buena mano a media distancia, su aparición en la línea de tres es prácticamente nula. De hecho, esta temporada liguera solo había lanzado un triple y casi por obligación. Ante Andorra, una vez más impulsado por las circunstancias, volvió a probar suerte desde el 6,75. Y en esta ocasión sí la encontró.

La jugada se produjo justo al final del partido. El Real Madrid tenía amarrado el triunfo y el cronómetro no hacía más que correr para agotar el tiempo reglamentario. Con la posesión a punto de caducar, Tavares se vio con el balón en las manos y en una posición fuera de la línea de triple. No había opción más que la de lanzar y el gigante caboverdiano, con buena técnica y bien plantado, se atrevió.

😱 ¡Peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeero @waltertavares22! ¡TRIPLAZO SOBRE LA BOCINA! ¡El primero en su cuenta particular en #LigaEndesa!



Clutch player y tirador consumado desde chiquito...



Así ha sido EL MOMENTAZO del partido 😎#LigaEndesa pic.twitter.com/z95XAH57LV — Liga Endesa (@ACBCOM) January 24, 2021

Tavares anotó su primer triple de la temporada ante la sorpresa de los presentes y las bromas en redes sociales no se han hecho esperar. Pero, lo más llamativo, es que ha sido el propio MoraBanc Andorra el que más se ha reído con la acción. El club andorrano, en un gesto de deportividad, ha 'troleado' al jugador del Real Madrid anunciando que van a reclamar por haber recibido un triple del pívot.

"Vamos a impugnar, Real Madrid", aseguraban en su cuenta oficial de Twitter. "Eso no venía en ningún sitio. No debe ser legal", bromeaban. "Tendréis noticias de nuestros abogados", avisaban justo antes de finalizar con un "enhorabuena". La respuesta de Tavares, activo en las redes, no se hizo esperar. Entre risas, aseveró: "Qué grandes".

VAMOS A IMPUGNAR @RMBaloncesto ‼️

☝️ESO NO VENÍA EN NINGÚN SITIO. NO DEBE SER LEGAL.😉 @waltertavares22

➡️ Tendreis noticias de nuestros abogados...(enhorabuena...🤦).#MaiPor https://t.co/JTVkmNuBLb — MoraBancAndorra (@morabancandorra) January 24, 2021

Y es que el mismo Tavares se ha encargado de mostrar su perplejidad por el triple conseguido. No solo con esa réplica al MoraBanc Andorra, sino recordando que es Sergio Llull "el que mejor lo hace", en referencia a las famosas 'mandarinas' del base del Real Madrid.

Tras este último triunfo, el Real Madrid recupera la senda de la victoria tras una semana complicada y mantiene su buen estado de forma en Liga Endesa, donde apenas ha cedido hasta situarse en lo más alto de la tabla. Pablo Laso, al término del encuentro, calificó el duelo como "un partido muy difícil y complicado" donde fueron "de más a menos".

