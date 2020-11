Laso y los fichajes: "Siempre tenemos un ojo puesto en el mercado de la NBA..."

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en destacar "el rebote y los triples" como dos de "los puntos fuertes del Maccabi" y, por tanto, "dos de las claves importantes del partido" de la Euroliga que ambos disputarán este miércoles.

"Me preocupan el rebote y los triples del Maccabi. Tienen gente muy capaz desde la larga distancia, como demostraron ante el Zalgiris. Eso abre mucho el campo y gente como Hunter o Zizic van muy bien al rebote ofensivo. El Maccabi es un equipo muy fuerte y atlético", dijo Pablo Laso en conferencia telemática.

Ante estas características del rival, la defensa cobra más importancia si cabe: "Pese a que tienen grandes individualidades anotadoras como Wilbekin o Dorsey, su amenaza ofensiva es de todo el equipo, por lo que la defensa también debe ser colectiva, de equipo, y no centrarse demasiado en nadie. Además juegan a gran velocidad a campo abierto", aseguró el entrenador.

Duelo de altura

El duelo entre Walter Tavares (2,21 metros) y Ante Zizic (2,10) "desde luego va a ser de alto nivel". "Son dos pívots muy determinantes en el juego de sus equipos, pero cuando no están en pista hay otros. Hunter, por ejemplo, les da mucha consistencia. La batalla de los pívots es muy atractiva, pero no soy mucho de duelos individuales", apuntó Laso.

Llull, durante el duelo de Euroliga entre Real Madrid y Maccabi

Después de varias semanas con tres partidos, en la última el equipo sólo ha jugado uno tras suspenderse el choque en Andorra.

"Jugar muchos partidos siempre provoca cansancio físico y mental, pero tener un parón así también puede descentrarte un poco. Creo que el equipo está concienciado de que debemos ir adaptándonos a las circunstancias, sean cual sean", afirmó Laso.

Vuelve Causeur

Jeff Taylor y Boris Tisma están descartados para el partido contra el Maccabi: "Si, están entrenando fuera del equipo aunque espero que a lo largo de la semana estén en su mejor versión. Fabien Causeur se ha entrenado ya dos días con el grupo", informó.

Esta semana el equipo vuelve a tener tres partidos, Maccabi, Fenerbahce y Manresa y los tres en casa: "En las últimas semanas el equipo se ha mostrado consistente, aunque todavía no los 40 minutos del partido. Ahora nos enfrentamos a tres grandes equipos de características diferentes. Soy de los que creen que para ganar hay que jugar bien y en esas estamos, intentando mejorar", comentó.

"Jugar toda la semana en casa, nos quita el cansancio de los viajes, nos permite recuperar más rápido y entrenar algo más", añadió Laso.

La apertura del mercado NBA se puso sobre la mesa pero el entrenador del Madrid no entró al trapo, al menos en lo que a Facundo Campazzo se refiere: "El mercado NBA no me da igual. He visto que esta noche han traspasado a Ricky Rubio. Nosotros tenemos que estar un poco atentos, no es que podamos fichar a Ricky Rubio, pero estamos atentos al mercado, yo por lo menos lo estoy independientemente de que hay jugadores que no se pueden fichar. Siempre tenemos un ojo puesto en ese mercado, faltaría más", finalizó Pablo Laso.

